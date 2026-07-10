„Manau, kad kartais prisėsti ir pailsėti nėra blogas dalykas. Man, kai kalbu apie televiziją, labiau patinka vartoti žodį „išalkęs“. Žinia apie „Slaptažodį“ smarkiai ir nedelsiant sukėlė apetitą. Sulaukti Sauliaus Urbonavičiaus-Samo skambučio visada reiškia, kad diena pasisekė, bet kai jis pasakė, kad kalba eina apie „Password“ (liet. „Slaptažodis“) atėjimą į Lietuvą ir kad jis mane matytų jo vedėju – wow! Čia laida, kurią vis pažiūriu jau kokius dešimt metų. Neįtikėtinas sutapimas!“ – džiaugiasi jis.
Gavęs pasiūlymą Justinas tarėsi su žmona. „Stengiuosi staigių sprendimų gyvenime nepriiminėti, bet šįkart, kai tariausi su Greta apie šią galimybę, kažkaip žinojau, kad viskas čia kaip ir aišku abiem bus. Tai ačiū Gretai“, – didžiausią padėką žmonai už supratimą ir bendrą viziją skiria aktorius bei humoristas Justinas Jankevičius.
Nors iki pirmųjų filmavimų dar liko šiek tiek laiko, Justinas neslepia, kad jaudulys niekur nedingo. Tiesa, šiandien jis jau visai kitoks nei karjeros pradžioje: „Stingdančio efekto jis jau nebeturi, nes visada žinai, kad du sakiniai – ir jo nebėra. Tai gal dabar jis jau net visai malonus tapo.“
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Paklaustas, ar pats yra azartiška asmenybė, Justinas, kaip visuomet, neieško žodžio kišenėje ir išlieka šmaikštus: „Pasinaudosiu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teise neduoti parodymų pačiam prieš save.“
Vos pasirodžius pirmosioms žinioms apie kultinio žaidimo atėjimą į Lietuvą, daugelis klausė – kas taps lietuviškuoju Jimmy Fallonu? Pats Justinas sako neretai sulaukiantis palyginimų su garsiais aktoriais ar laidų vedėjais: „Su Jimmy Fallonu lyginamas esu rečiau. Bet jeigu kas nors norėtumėte pradėti tokį trendą – tinka! Įspūdingas vedėjas! Bet ten pats projektas yra įspūdingas! Kažkada Fallono vietoje sėdėjo Betty White, vedėju yra buvęs Regis Philbinas. Tai vienas populiariausių visų laikų projektų Amerikoje!“
Pagal originalų amerikietišką formatą Justinas Jankevičius taps žaidimo vedėju, o Jimmy Fallono vietą užims kita Lietuvoje puikiai žinoma asmenybė. Kas ji – kol kas neatskleidžiama. O naujasis laidos vedėjas tik užsimena, kad yra pažįstami: „Su juo susipažinome filmavimo aikštelėje. Ten man buvo pirmas filmas. Mes net sporto klube tuo pačiu metu sportuodavome – tai rūbinė, ten viską. Manau, kad jau galime vadintis pažįstamais. Jis yra fantastiškas!“
Kol pirmieji filmavimai dar neprasidėjo, o „Slaptažodis“ tik ruošiasi užkariauti Lietuvos televizijos žiūrovus, Justinas jiems siunčia trumpą palinkėjimą: „Gerbiamieji LNK žiūrovai, labai ačiū, kad įsileisite pas save į svečius „Slaptažodį“. Pasveikinkime vieni kitus – mums visiems labai pasisekė! O svarbiausia, kad čia žaidėjai visada galės laimėti pinigų!“
Kultinis TV žaidimas „Slaptažodis“ – jau nuo rudens naujame LNK sezone.