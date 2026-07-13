Donata Gutauskienė-Laisva apsilankė vietoje, kuri pakeitė požiūrį į gyvenimą

Šio pirmadienio laidoje Laisva vyksta į „Mamų unijos“ Šeimos namus – vietą, kuri tapo antraisiais namais onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų artimiesiems.
Čia ji susitiko su Gabijos ir Ernesto šeima iš Klaipėdos, auginančia du mažamečius vaikus – Lėją ir Adomą. Vos prieš metus jų gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, kai sūnui buvo diagnozuota itin reta liga – abiejų akių retinoblastoma.
„Prie pietų stalo pastebėjau, kad Adomo akytė pakilo į viršų. Tada supratau, kad kažkas negerai“, – prisimena mama Gabija.
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Netrukus šeima išgirdo diagnozę, kurios iki tol net nebuvo girdėjusi.
Šiandien jų kasdienybė – nuolatinės kelionės į Šveicariją, kur mažasis Adomas reguliariai tikrinamas ir gydomas viename stipriausių retinoblastomos centrų Europoje. Tačiau net ir tokioje sudėtingoje kasdienybėje šeima stengiasi neprarasti optimizmo.
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„Liga mus netgi labiau sustiprino. Mes kaip šeima esame kur kas stipresni“, – sako Gabija.
Susipažinusi su šeimos istorija Laisva neslėpė emocijų.
„Mes labai dažnai bambame dėl visiškų smulkmenų. O kai pamatai, su kuo kasdien gyvena tokios šeimos, supranti, kokiais niekais pats rūpiniesi. Mane ši šeima labai įkvėpė“, – atviravo laidos vedėja.
Kad bent trumpam tėvai galėtų atsikvėpti nuo įtemptos gydymo rutinos, šeimai įteikiamas poilsis „Mamų unijos“ namuose – vietoje, kur galima ne tik apsistoti, bet ir gauti reabilitacijos, psichologinę pagalbą, masažus, o vaikams – tiesiog vėl būti vaikais.
Kol tėvai mėgaujasi trumpu atokvėpiu, Laisva su Lėja ir Adomu neria į žaidimų kambarius, laipioja žaidimų aikštelėse ir kartu atranda džiaugsmą ten, kur jo labiausiai reikia.
„Pirmas įspūdis čia atvykus – fantastiški namai. Bet kartu labai skaudu suvokti, kodėl jie apskritai reikalingi“, – sako Laisva, apžiūrėjusi vienintelius tokio pobūdžio šeimos namus Europoje.
Visa istorija – šį pirmadienio vakarą, 21 val., laidoje „Nustebink mane“ per LNK.