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LNK eteryje neliks legendinės laidos: priimtas netikėtas sprendimas (2)

2026 m. liepos 14 d. 19:06
Lrytas.lt
Laidos „KK2“ žiūrovų laukia netikėti pokyčiai – viena ilgiausiai gyvuojančių pramoginių laidų Lietuvoje netrukus atsisveikins su LNK.
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Paaiškėjo, kad nuo rudens „KK2“ kartu su visa kūrybine komanda persikelia į TV3.
Apie šiuos pokyčius 15min tinklalaidėje „Valinskas žino“ prabilo televizijos laidų vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas.
„Bus labai karštas naujasis televizijų sezonas, ypač komercinių. Turbūt pastebėjot, kad TV3 kanalų grupėje ir TV3 kanale jau yra naujo sezono anonsinis skirtukas-vinjetė, kur prie TV3 ženklo atskrenda toks spalvotas paukštis, papūga Kakadu. Ir tai yra aiški užuomina…
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Galiu pasakyti, jog tai televizijos pasaulyje jau tapo vieša paslaptimi, kad Saulius Bartkus su visom laidom „KK2“, „KK2 Penktadienis“ ir visais kitais projektais pasirašė kontraktą su TV3 ir pereina į savo didžiausią buvusį konkurentą“, – tinklalaidėje atskleidė A. Valinskas.
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