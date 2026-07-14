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Paulius Vaitiekūnas ryžosi tam, ko pats labiausiai bijojo: „Maniau, kad mirsiu“ (1)

2026 m. liepos 14 d. 10:39
Kaip atrodo diena, kai vaikystės svajonė tampa realybe? LNK laidos „Nustebink mane!“ vedėjas Paulius Vaitiekūnas šį antradienio vakarą vyksta į Tauragę, kur padės išpildyti vieną didžiausių drabužių dizainerės Ugnės svajonių. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jos kasdienybė sukasi apie madą ir kūrybą, tačiau vos pradėjus pokalbį paaiškėja – didžiausia jos aistra yra autosportas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Nuo vaikystės su tėčiu žiūrėdavome Dakarą. Visada atrodė, kad tas pasaulis kažkoks nerealus“, – pasakoja Ugnė. Didžiausia jos svajonė – gyvai sutikti profesionalų lenktynininką ir pačiai išbandyti, ką reiškia sėdėti prie tikro bagio vairo.
Paulius ilgai neišduoda, kur jie važiuoja. Tik atvykus į Tauragę paaiškėja tikrasis netikėtumas – Ugnės laukia susitikimas su vienu ryškiausių Lietuvos autosporto talentų, Dakaro prizininku Roku Baciuška.
„Man keista jį matyti gyvai. Žiūri per televizorių ir atrodo, kad tokie žmonės neegzistuoja“, – prisipažįsta Ugnė.

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Tačiau vien pokalbiu ši diena nesibaigia. Rokas pasiūlo Ugnei pačiai sėsti prie bagio vairo, o vėliau – patirti, ką reiškia važiuoti Dakaro tempu keleivio vietoje.
„Prieš įsėdant labai bijojau... O po pirmų posūkių jau norėjosi dar greičiau“, – juokiasi ji po važiavimo.
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Vis dėlto didžiausias netikėtumas laukia ne Ugnės, o paties Pauliaus. Visą dieną drąsinęs heroję, vedėjas galiausiai pats pakviečiamas į bagį. Nors iš pradžių tikina, kad „tikrai nevažiuotų“, po kelių minučių jau sėdi šalia Roko Baciuškos.
Po važiavimo emocijų jis nebeslepia.
„Maniau, kad mirsiu... Tikrai. Jeigu nesi greičio mėgėjas, tai čia labai rimtas išbandymas“, – juokdamasis prisipažįsta Paulius.
Ši diena Ugnei tampa įrodymu, kad vaikystės svajonės kartais išsipildo net su kaupu. O Pauliui – dar vienu priminimu, kad didžiausi nuotykiai prasideda tuomet, kai ryžtiesi išeiti iš savo komforto zonos.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.
baimė

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