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Donata Gutauskienė-Laisva leidosi į moteriškumo paieškas

2026 m. liepos 15 d. 12:18
Ar moteriškumas prasideda nuo makiažo, o gal nuo drąsos pagaliau skirti laiko sau? LNK laidos „Nustebink mane!“ vedėja Donata Gutauskienė-Laisva šį kartą kartu su jauna socialinio darbo studente Luka leidosi į netikėtą moteriškumo kelionę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Luka, regis, suspėja viską, išskyrus pasirūpinti savimi. Ji studijuoja socialinį darbą, dirba dviejuose darbuose, netrukus pradės savanoriauti Vilniaus kalėjime, o savo kosmetinėje, kaip pati juokiasi, turi vos kelis būtiniausius daiktus – kremą, vazeliną ir sausą plaukų šampūną. Blakstienų tušo ji net neturi.
„Man tiesiog įdomu patirti, ką reiškia tas moteriškumas“, – prisipažįsta Luka, pasakodama, kad niekada nėra turėjusi profesionalaus makiažo ar grožio procedūrų.
Visą laiką ji skyrė studijoms, darbui ir žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

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Laisva nusprendė, kad pirmiausia reikia pasirūpinti ne išore, o vidine savijauta, todėl abi leidžiasi į pirmą gyvenime oro jogos treniruotę.
Nors iš pradžių vedėja juokauja, kad tokie užsiėmimai atrodo paprasti, netrukus tenka pripažinti – pakibti ore ir išlaikyti pusiausvyrą kur kas sunkiau, nei atrodo.
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„Man visą laiką atrodė, kad tokie dalykai yra lengvi. Bet kai prisiliečiau prie tų juostų, supratau, kad nieko čia juokingo nėra“, – po treniruotės juokėsi Laisva.
Vėliau Luka pateko į profesionalių grožio meistrių rankas. Nauja šukuosena, pirmasis profesionalus makiažas ir net pirmą kartą priklijuotos dirbtinės blakstienos tapo ne tik išvaizdos pokyčiu, bet ir didesnio pasitikėjimo savimi pradžia.
„Aš jums atvedžiau vieną merginą, o išsivesiu visai kitą“, – rezultatu džiaugėsi Laisva.
Ši diena Lukai tapo proga pirmą kartą skirti laiko tik sau, o Laisvai – priminimu, kad rūpinimasis savimi nėra tuštybė, bet svarbi geros savijautos ir pasitikėjimo savimi dalis.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.
Donata Gutauskienė-Laisvamoteriškumaslaida

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