Paaiškėjo visi projekto „Lietuvos balsas“ mokytojai

„Ne tik mane, bet ir visą Lietuvą stebina tai, kad „Lietuvos balsas“ rodomas jau tiek metų ir yra vienas sėkmingiausių muzikinių projektų. Man labai džiugu, kad prodiuseriai pasitiki manimi.
Labiausiai džiaugiuosi, kad žiūrovams, kurie myli šį projektą, patinka, kad aš esu jame. Nors ir nesu tas žmogus, kuris labai gerai jaučiasi televizijoje, bet „Lietuvos balsas“ užima ypatingą vietą mano širdyje“, – kvietimu dar kartą prisijungti prie projekto džiaugiasi Mantas.
Paklaustas, kodėl, jo nuomone, būtent jis dar kartą tapo mokytoju, atlikėjas dalijasi mintimis apie savo ilgametę patirtį.
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„Scenoje esu jau beveik 30 metų. Per juos buvo ir teatro, ir kino, ir koncertų, ir begalė projektų, o tai susidėjo į didelę patirtį, kuria galiu dalytis su tais žmonėmis, kurie dar tik bando arba nori įtvirtinti save. Mano stiprybė ta, kad galiu per tiek metų sukauptomis žiniomis dalytis su kitais“, – kalbėjo jis.
Paskutinis „Lietuvos balso“ sezonas Mantui buvo įsimintinas tuo, kad jis su savo mokiniu Sidu tapo nugalėtojais.
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„Nors didžiausią darbą padarė Sidas, o man reikėjo tik truputėlį jį pakreipti, aš esu labai azartiškas ir man visada malonu patirti laimėjimo jausmą. Artėjant tryliktajam sezonui nesikoncentruoju į pergalę, labiau laukiu paties proceso, tačiau, jei susiklostys taip, kad turėsiu žmogų, kuris tikrai vertas finalo, mano ambicija dėl pergalės neabejotinai užsikurs“, – dėstė žinomas vyras.
Per visus projekto gyvavimo metus, kai Mantas buvo mokytojas, žiūrovai spėjo įsitikinti, kad atlikėjas tiek savo mokiniams, tiek apskritai dalyviams negaili nei įkvepiančių žodžių, nei laiko.
„Aš manau, kad visada svarbi teigiama atmosfera. Kūryba, dainos ir visa muzika yra apie meilę. Man norisi, kad atlikėjai, kurie ruošiasi, nejaustų jokio streso, o tiesiog mėgautųsi procesu, žiūrovų dėmesiu, patirtimi, kuri jiems ilgam lieka širdyje. Sudalyvavę pirmą kartą dalyviai dažnai sugrįžta, tai rodo, kad projektas jiems sukelia geras emocijas. Esu mokytojas, kuris labai kreipia dėmesį į tai, kaip atlikėjas jaučiasi“, – tikino atlikėjas.
Nors Mantas sako, kad per tiek metų jau suprato, jog prasidėjus projektui jokie iš anksto susikurti lūkesčiai nepasiteisina ir viskas pakrypsta netikėta linkme, jis vis dėlto turi viziją, kokių dalyvių savo komandoje norėtų sulaukti šiais metais.
„Labiausiai laukiu originalių dalyvių. Dabar esame tokioje triukšmingoje aplinkoje, kad tapti ir būti autentišku yra labai sudėtinga, todėl ieškosiu ypatingo grynuolio ir tai bus pagrindinis mano kriterijus renkantis atlikėjus. Į savo komandą kviesiu tuos, kurie yra originalūs ir nebijo parodyti, kad jie yra kitokie“, – pridūrė jis.
Paklaustas, kuris iš kitų mokytojų jam bus didžiausias varžovas, Mantas dalijasi mintimis apie Moniką Liu.
„Labai ją myliu. Labai džiaugiuosi, kad ji vėl grįžo į „Lietuvos balsą“. Jos asmenybė ir charizma yra didžiausias iššūkis man“, – mintimis dalijosi vyras.
Pokalbį Mantas baigia mintimis: „Iš projekto aš gavau patvirtinimą, kad vien tik turėti balsą neužtenka, todėl man norisi sau palinkėti sutikti labai drąsių, energingų žmonių, norinčių kilti labai aukštai, nes „Lietuvos balsas“ tam duoda visas galimybes ir sąlygas.“
Nors televizijos žiūrovai projektą „Lietuvos balsas“ išvys tik rugsėjį, tačiau norintys viską pamatyti pirmieji, kviečiami į Aklųjų perklausų filmavimus, kurie vyks jau liepos 15 ir 16 dienomis „Stage Lite“ studijoje, Vilniuje.
„Lietuvos balsas“ – jau naujajame LNK sezone.
Lietuvos balsasmokytojaikomisija
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