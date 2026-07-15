Portalui Lrytas ji paaiškino, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.
„Po 18 metų sėkmingos partnerystės LNK ir KK2 komandos keliai išsiskiria. Esame nuoširdžiai dėkingi kūrėjams už ilgametį bendrą darbą, profesionalumą ir kartu nueitą kelią. Tikime, kad atėjo metas naujam etapui – pokyčiai ir atsinaujinimas yra svarbūs tiek LNK, tiek KK2 komandai, o naujos kryptys atveria galimybių augti, ieškoti naujų idėjų ir kurti dar stipresnį turinį žiūrovams.
Nuolat vertiname, kaip keičiasi auditorija ir jos lūkesčiai. Tai natūraliai lemia ir mūsų programavimo sprendimus. Siekiame, kad kiekvienas sezonas žiūrovams pasiūlytų naujų idėjų, stiprių formatų ir kokybiško pramoginio turinio.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Šią kryptį nuosekliai vystome jau kelerius metus, o tai patvirtina ir mūsų projektų sėkmė. Visą Lietuvą prie ekranų subūręs „Didysis chorų mūšis“ tapo vienu ryškiausių pastarųjų metų televizijos įvykių ir pasiekė rekordinius žiūrimumo rodiklius, o „Rimti reikalai“ – žiūrimiausiu lietuvišku serialu šalyje. Tai rodo, kad kokybiškas, emocijas kuriantis ir plačią auditoriją vienijantis turinys šiandien yra tai, ko labiausiai laukia žiūrovai.
Todėl naująjį sezoną pasitinkame pristatydami ne vieną svarbią naujieną. Žiūrovų lauks naujas „Lietuvos balsas“ su atsinaujinusia mokytojų komanda, nauji „Žvaigždžių duetai“, pirmą kartą į Lietuvą atkeliaujantis pasaulinis formatas „Slaptažodis“, prie kurio komandos prisijungia Justinas Jankevičius.
Susiję straipsniai
Nuo 2017 metų besitęsianti Lietuvos krepšinio lygos ir LNK kanalų grupės partnerystė žengia dar vieną svarbų žingsnį – nuo kito sezono į LNK kanalų grupę keliasi ir „Citadele Karaliaus Mindaugo taurės“ turnyro transliacijos. Taip pat atsinaujina „Šeškinės 20“, „Muzikos detektyvų“ vedėjų komanda, prisijungia nauji veidai, ruošiame ir daugiau naujų projektų. Taip formuojame įvairų, kokybišką ir skirtingų kartų žiūrovams aktualų turinį“, – aiškino Z. Sarakienė.
Primename, kad anksčiau buvo skelbiama, jog nuo rudens „KK2“ kartu su visa kūrybine komanda persikelia į TV3.
Apie šiuos pokyčius 15min.lt tinklalaidėje „Valinskas žino“ prabilo televizijos laidų vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas.
„Bus labai karštas naujasis televizijų sezonas, ypač komercinių. Turbūt pastebėjot, kad TV3 kanalų grupėje ir TV3 kanale jau yra naujo sezono anonsinis skirtukas-vinjetė, kur prie TV3 ženklo atskrenda toks spalvotas paukštis, papūga Kakadu. Ir tai yra aiški užuomina…
Galiu pasakyti, jog tai televizijos pasaulyje jau tapo vieša paslaptimi, kad Saulius Bartkus su visom laidom „KK2“, „KK2 Penktadienis“ ir visais kitais projektais pasirašė kontraktą su TV3 ir pereina į savo didžiausią buvusį konkurentą“, – tinklalaidėje atskleidė A. Valinskas.