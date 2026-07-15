Po žinios apie „KK2“ pokyčius viskas tapo aišku: akyliausi pastebėjo svarbią detalę

Pasirodo, užuominų apie artėjančias permainas būta jau kurį laiką, tačiau jas pastebėjo ne visi.
TV3 eteryje rodomame naujojo sezono anonse matyti į televizijos būstinę atskrendantis margaspalvis kakadu.
Tik dabar paaiškėjus, kad prodiuserio Sauliaus Bartkaus kuriamos laidos „KK2“ ir „KK2 Penktadienis“ nuo rudens bus rodomos TV3, šio anonso prasmė daugeliui tapo kur kas aiškesnė.
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Naujienų portalui Lrytas kreipusis į TV3 dėl platesnio komentaro apie „KK2“ persikėlimą ir laukiančius pokyčius, televizijos atstovai kol kas intriguoja.
„Ruošiame jums daug naujienų – leiskite jus nustebinti!“ – atsakė TV3 atstovai.
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Primename, kad apie „KK2“ persikėlimą pirmasis prabilo televizijos laidų vedėjas ir prodiuseris Arūnas Valinskas. 15min tinklalaidėje „Valinskas žino“ jis teigė, kad televizijos užkulisiuose ši žinia jau kurį laiką buvo vadinama vieša paslaptimi.
„Bus labai karštas naujasis televizijų sezonas, ypač komercinių. Turbūt pastebėjot, kad TV3 kanalų grupėje ir TV3 kanale jau yra naujo sezono anonsinis skirtukas-vinjetė, kur prie TV3 ženklo atskrenda toks spalvotas paukštis, papūga Kakadu. Ir tai yra aiški užuomina...
Galiu pasakyti, jog tai televizijos pasaulyje jau tapo vieša paslaptimi, kad Saulius Bartkus su visom laidom „KK2“, „KK2 Penktadienis“ ir visais kitais projektais pasirašė kontraktą su TV3 ir pereina į savo didžiausią buvusį konkurentą“, – tinklalaidėje kalbėjo A. Valinskas.
Trečiadienį situaciją pakomentavo ir LNK generalinė direktorė Zita Sarakienė. Portalui Lrytas ji paaiškino, kodėl po 18 metų nuspręsta užbaigti ilgametę partnerystę.
„Po 18 metų sėkmingos partnerystės LNK ir KK2 komandos keliai išsiskiria. Esame nuoširdžiai dėkingi kūrėjams už ilgametį bendrą darbą, profesionalumą ir kartu nueitą kelią. Tikime, kad atėjo metas naujam etapui – pokyčiai ir atsinaujinimas yra svarbūs tiek LNK, tiek KK2 komandai, o naujos kryptys atveria galimybių augti, ieškoti naujų idėjų ir kurti dar stipresnį turinį žiūrovams.
Nuolat vertiname, kaip keičiasi auditorija ir jos lūkesčiai. Tai natūraliai lemia ir mūsų programavimo sprendimus. Siekiame, kad kiekvienas sezonas žiūrovams pasiūlytų naujų idėjų, stiprių formatų ir kokybiško pramoginio turinio.
Šią kryptį nuosekliai vystome jau kelerius metus, o tai patvirtina ir mūsų projektų sėkmė. Visą Lietuvą prie ekranų subūręs „Didysis chorų mūšis“ tapo vienu ryškiausių pastarųjų metų televizijos įvykių ir pasiekė rekordinius žiūrimumo rodiklius, o „Rimti reikalai“ – žiūrimiausiu lietuvišku serialu šalyje.
Todėl naująjį sezoną pasitinkame pristatydami ne vieną svarbią naujieną. Žiūrovų lauks naujas „Lietuvos balsas“ su atsinaujinusia mokytojų komanda, nauji „Žvaigždžių duetai“, pirmą kartą į Lietuvą atkeliaujantis pasaulinis formatas „Slaptažodis“, prie kurio komandos prisijungia Justinas Jankevičius.
Nuo 2017 metų besitęsianti Lietuvos krepšinio lygos ir LNK kanalų grupės partnerystė žengia dar vieną svarbų žingsnį – nuo kito sezono į LNK kanalų grupę keliasi ir „Citadele Karaliaus Mindaugo taurės“ turnyro transliacijos. Taip pat atsinaujina „Šeškinės 20“, „Muzikos detektyvų“ vedėjų komanda, prisijungia nauji veidai, ruošiame ir daugiau naujų projektų. Taip formuojame įvairų, kokybišką ir skirtingų kartų žiūrovams aktualų turinį“, – portalui Lrytas komentavo Z. Sarakienė.