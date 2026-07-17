A. Mamontovas atvirai apie sulėtėjusią naujų dainų kūrybą: „Kai groji populiarias dainas, žmonės dainuoja kartu ir tai suteikia daug džiaugsmo“

Kai esi vyresnis, tu dažnai jau supranti, kodėl vienaip ar kitaip vyksta dalykai, ir nebeturi poreikio apie tai pasakoti“, – teigia A. Mamontovas, pabrėždamas, kad su metais pasikeitė ne pats kūrybos požiūris, o priežastys, skatinančios imtis naujos dainos.
Šeštadienio popietę įsijungti „Lietuvos ryto“ televiziją kvies gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“, kurioje laidos vedėja Justė Zinkevičiūtė Palangoje susitiks su muzikantu, aktoriumi, fotografu ir prodiuseriu Andriumi Mamontovu. Paklaustas, kokį santykį šiandien turi su Lietuvos pajūriu, žinomas vyras pripažįsta čia dažniau atvykstantis dirbti, nei ilsėtis, tačiau visgi būtent Palanga jam kelia daug nostalgiškų prisiminimų.
„Palangoje yra daug sentimentų. Vaikystėje čia atvažiuodavau su tėvais, o paauglystėje – su draugais. Man tai nostalgiška vieta. Pakankamai nemažai dainų esu parašęs pajūryje. Didžioji dalis „Laužo šviesos“ taip pat gimė čia, Palangoje“, – laidoje atskleidžia muzikantas.
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Nors daugelis įsivaizduoja muzikantus įkvėpimo ieškančius toliau nuo miesto šurmulio, Andrius Mamontovas sako esantis tikras miesto vaikas. Visą vaikystę praleidęs Vilniuje, jis iki šiol jaučia stiprų ryšį su didmiesčio ritmu, architektūra ir nuolatiniu judesiu. Vis dėlto atlikėjas pripažįsta, kad geriausias gyvenimo balansas atsiranda tuomet, kai aktyvus miesto gyvenimas ir ramesnė aplinka yra lengvai pasiekiami vienas nuo kito.
„Mano vaikystė prabėgo Naujamiestyje, po to gyvenau Antakalnyje, dabar gyvenu praktiškai visai miške, bet būna dienų, kai man trūksta miesto. Tuomet važiuoju į senamiestį tiesiog pasivaikščioti. Man labai patinka dideli miestai, pavyzdžiui net tokie, kaip Honkongas. Patinka namai, judesys. Bet idealu, kai šalia miesto yra ir gamta, tada gali čia pat kažkur pabėgti“, – sako A. Mamontovas.
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Viename interviu Andrius Mamontovas yra užsiminęs, kad naujų dainų sukuria gerokai mažiau, tačiau tai nereiškia, jog kūryba iš jo gyvenimo dingo. Žinomas vyras tvirtina ir toliau gyvenantis kūrybinį gyvenimą, tačiau šiandien į dainų rašymą žvelgia kur kas reikliau nei jaunystėje. Anot jo, tikra kūryba gimsta ne iš pareigos, o iš natūraliai susikaupusių patirčių ir vidinio poreikio jas išreikšti.
„Neatsižegnoju kūrybos, gyvenu tą kūrybinį gyvenimą, eksperimentuoju su garsais, kažką įrašinėju, bet dainų rašymui reikia prikaupti naujų dalykų. Kai būdamas 17 metų parašai pirmas savo gyvenimo dainas, remiesi viskuo, ką patyrei nuo vaikystės. Kai esi jaunas – turi daug neatsakytų klausimų, daug ko nesuprantu, tau daug kas neaišku, turbūt todėl jauni žmonės kuria aktyviau. Kai esi vyresnis, tu dažnai jau supranti, kodėl vienaip ar kitaip vyksta dalykai, ir nebeturi poreikio apie tai pasakoti. Esu reiklus sau. Kartais, kai pradedu rašyti dainą, suprantu, kad apie tai jau esu parašęs, o norisi rasti naują spalvą. Todėl džiaugiuosi, kad kažkada aktyviai kūriau dainas ir jos dabar man leidžia gyventi koncertinį gyvenimą, kurį labai mėgstu. Groti populiarias dainas suteikia labai daug džiaugsmo, nes žmonės iš karto jas dainuoja ir būna stipri koncerto energija“, – teigia A. Mamontovas.
Muzika – ne vienintelė Andriaus Mamontovo kūrybos forma. Atlikėjas nuo vaikystės domisi fotografija ir iki šiol nepaleidžia fotoaparato iš rankų. Jo teigimu, geriausi kadrai gimsta pasikliaunant nuojauta, mat fotografuodamas jis dažnai pagauna save ieškant vaizdų, kuriuos nesunku būtų įsivaizduoti ant muzikos albumo viršelio.
Prisėdęs viešbučio „Gabija“ restorane „MEAT Steak House“, Andrius Mamontovas prisimena ir ne vieną dešimtmetį gyvenime reikšmingą vietą užėmusį teatrą. Tarp brangiausių prisiminimų – darbas su režisieriumi Eimuntu Nekrošiumi ir legendinis spektaklis „Hamletas“, kurį Andrius drąsiai vadina viena svarbiausių savo gyvenimo mokyklų.
„Buvo labai intensyvios repeticijos, repetavome 8–9 mėnesius, šešias dienas per savaitę, o po to – 16 metų su šiuo spektakliu. Dar tame tarpe rašiau muziką E. Nekrošiaus dviems spektakliams. Kažkaip jis pasitikėjo manimi, kad aš galiu tai daryti. Jis, ko gero, yra mano didžiausias mokytojas gyvenime“, – prisimena menininkas.
Per daugiau nei keturis dešimtmečius scenoje Andrius Mamontovas ne kartą įsitikino, kad muzika – tai kur kas daugiau nei vien pramoga. Jo teigimu, dainos suvienija žmones ir gali tapti svarbių visuomeninių pokyčių dalimi. Prisimindamas Lietuvos Atgimimo laikotarpį ir legendinius „Roko maršus“, muzikantas neabejoja – muzikos galia kartais pranoksta žodžius.
„Muzika gali atnešti žinutę, nuraminti, sutelkti, užvesti. Ji gali įvairiai paveikti žmones. Dėl to mes turime dainuojamąją revoliuciją Lietuvoje, nes tais laikais nebuvo interneto ir geriausias būdas surinkti žmones buvo koncertas. Vyko „Roko maršai“, į kuriuos susirinkdavo daug žmonių, o jauni Lietuvos politikai ir Sąjūdžio atstovai sakydavo kalbas, skleisdami laisvės žinutę. Tuo pačiu, tuose koncertuose žmonės pamatydavo, kad jie ne vieni tokie, kurie nori tos laisvės. Muzikos jėga yra ganėtinai didelė“, – laidoje pasakoja A. Mamontovas.
Muzikos ir meno sklaidos poreikį pabrėžia ir viešbutis „Gabija“. Jo direktorė Indrė Stasiulaitytė sako, kad šiandien į Palangą atvykstantys svečiai ieško ne tik kokybiško poilsio, bet ir įsimintinų patirčių, todėl kultūriniai renginiai tampa neatsiejamu atostogų atributu. Pasak jos, būtent tokios iniciatyvos padeda kurti gyvą ir nuolat besikeičiantį kurorto veidą.
„Palanga kiekvienam atsiveria savaip – vieniems tai vieta aktyviam poilsiui, kitiems ji tampa įkvėpimo šaltiniu ar erdve prisiminimams. Vis dėl to pastebimi, kad kurorto patrauklumui vien kokybiškų apgyvendinimo paslaugų nebepakanka. Žmonėms labai svarbios patirtys, emocijos ir galimybė atostogų metu atrasti kažką naujo. Todėl savo svečiams stengiamės pasiūlyti daugiau: viešbučio erdvėse rengiame meno parodas, organizuojame spektaklius, o restorano terasoje vyksta muzikos vakarai ir DJ pasirodymai. Tikime, kad tokios patirtys ne tik praturtina viešnagę, bet ir prisideda prie viso Palangos kultūrinio gyvenimo“, – sako viešbučio „Gabija“ direktorė.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
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