Prieš „Tobulo mačo“ finalą – atviri prisipažinimai: „Kai kurių dalykų daugiau nekartočiau“

Šiandien jie – vos per vieną žingsnį nuo pergalės. Adrijana ir Paulius, Evita ir Deividas bei Lukrecija ir Livijus jau užsitikrino vietą didžiajame finale, kuriame paaiškės, kuri pora iškovos pagrindinį 10 tūkst. eurų prizą. Tačiau prieš lemiamą vakarą pinigus jie trumpam nustūmė į šalį.
Prieš lemiamą vakarą finalistai atsigręžė į visą mėnesį trukusią kelionę ir savo nueitą kelią projekte. Gyvenimas po kameromis, nuolatinė įtampa ir stiprios emocijos ne vieną privertė pažvelgti į save iš šalies.
Vieni sako išmokę geriau valdyti emocijas, kiti – daugiau klausytis, o treti pripažįsta, kad kai kurių savo poelgių šiandien jau nebenorėtų kartoti.
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Adrijana: „Pradėjau labiau galvoti apie kitų žmonių jausmus“
Adrijana sako, kad į projektą atėjo lengvabūdiška ir apie daugelį dalykų per daug negalvojanti, tačiau gyvenimas viloje privertė į save pažvelgti iš šalies.
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„Supratau, kaip stipriai mano emocijos ir reakcijos gali paveikti kitus žmones. Išeinu daug labiau atkreipdama dėmesį į aplinkinių jausmus ir į tai, kaip mano elgesys juos veikia“, – sakė ji.
Paklausta, kokia akimirka labiausiai išliks atmintyje, Adrijana atsakė: „Kai nelegaliai laižėmės prie skalbenkės. Gal nereikėjo, bet nesigailiu.“
Paulius: „Kartais geriau patylėti“
Vienas ryškiausių šio sezono dalyvių Paulius sako, kad didžiausia pamoka buvo išmokti pirmiausia sustoti, o tik tada reaguoti.
„Šis projektas mane išmokė labiau kontroliuoti save. Prieš reaguodamas dabar pirmiausia norėčiau įsitikinti, kad situaciją suprantu teisingai. Taip pat supratau ir tai, kad kameros fiksuoja viską, todėl kartais verta patylėti, geriau rinktis žodžius ir nepasiduoti akimirkos emocijoms“, – sakė finalininkas.
Deividas: „Ne visada reikia reaguoti iš karto“
Deividas prisipažįsta, kad pats galvojo, jog įsijungus kameroms elgsis laisviau.
„Maniau, kad į daugelį situacijų reaguosiu kitaip. Bet supratau, jog kartais geriausia ne pulti veikti, o pirmiausia ramiai pasižiūrėti į situaciją iš šalies“, – sakė jis.
Paklaustas, kokia akimirka iš viso projekto atmintyje išliks ilgiausiai, Deividas nedvejojo.
„Labiausiai prisiminsiu tą momentą, kai Evita priėjo prie manęs ir pasakė, kad yra manimi susidomėjusi“, – šyptelėjo finalininkas.
Evita: „Kai kurių dalykų daugiau nebekartočiau“
Evita sako, kad didžiausia šio projekto pamoka buvo galimybė pamatyti save iš šalies.
„Į projektą atėjau daug kuklesnė ir labiau susikausčiusi. Laikui bėgant atsipalaidavau ir pradėjau labiau pasitikėti savimi. Didžiausia pamoka buvo suprasti, kaip lengvai tokioje aplinkoje viską dramatizuojame. Gyvendama čia pamačiau ir tokių savo reakcijų, kuriomis nesididžiuoju, bet būtent iš jų ir pasidariau daugiausia išvadų“, – atviravo ji.
Prisiminusi savo konfliktą su Lukrecija, kuri yra jos draugė ir už vilos ribų, Evita buvo atvira: „Kai kurių dalykų daugiau nebekartočiau.“
Lukrecija: „Prieš kažką pasakant verta pagalvoti“
Lukrecija sako, kad didžiausias laimėjimas jai – Livijus, kurį atrado jau besibaigiant realybės šou. Vis dėlto, mergina šypsosi, kad didžiausių dovanų gyvenime reikia išlaukti.
„Didžiausia pamoka man buvo suprasti, kad prieš kažką pasakant kartais verta kelis kartus pagalvoti. O iš šio projekto išsinešu daug naujų patirčių, pažinčių… ir Livijų“, – juokėsi finalistė.
Livijus: „Tik prieš pabaigą atėjo tikra ramybė“
Livijus sako, kad realybės šou patirtis išmokė kantrybės ir gebėjimo išgirsti kitą žmogų.
„Nuo pat pradžių visi turėjome vieni prie kitų prisitaikyti, išmokti išklausyti ir suprasti. Tik prieš pat projekto pabaigą atsirado tikra ramybė. Esu tikras, kad ši patirtis ilgam išliks atmintyje“, – sakė jis.
Kuri iš trijų finalininkų porų – Adrijana ir Paulius, Evita ir Deividas ar Lukrecija ir Livijus – iškovos pagrindinį 10 tūkst. eurų prizą, paaiškės jau liepos 22 dieną didžiajame realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ finale tik per Go3 televiziją.