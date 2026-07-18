TV3 žiniasklaidos grupė visiškai užtikrintai naująjį rudens sezoną pasitinka šūkiu: „Leiskite jus nustebinti“!
Pasitikite šią savaitę neįtikėtino dėmesio sulaukusias, jau pradėtas aptarinėti, didžiausias šio rudens sezono naujienas. Į TV3 eterį ir vėl sugrįžta kultinė laida „BE TABU“, o taip pat žiūrovams bus pristatyta pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugelis su didžiule nostalgija vis dar prisimena „BE TABU“ – vieną pirmųjų informacinių šou Lietuvoje, kuris į visuomenę, jos ydas, svarbiausius įvykius bei veikėjus kvietė pažvelgti pro drąsius ir ironiškus akinius.
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Ir nors laikai keičiasi, kai kas išlieka taip pat – mūsų smalsumas tam, kaip gyvena ir dirba mūsų išrinktieji! Todėl, praėjus 20 metų, projektas į TV3 sugrįžta ir vėl. Tik šįkart – dar aštresnis, dar labiau stebinantis ir aktualesnis nei bet kada anksčiau.
Kadaise šioje laidoje užgimė tokios žvaigždės kaip Ramunė Kurienė, Greta Šapkaitė ir Algis Ramanauskas-Greitai, o naujajame TV3 sezone laidai diriguos šiandienos žiūrovams jau puikiai pažįstamas ir geriausiai informacinių šou Lietuvoje niuansus įvaldęs duetas – Keitė Arai ir Tomas Ališauskas.
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Ne ką mažiau stebina ir antroji naujiena – pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“, kurioje bus aptariamos didžiausias aistras keliančios temos – tos, kurioms nėra abejingų. Aštrios diskusijos įsiplieskia ir politikoje, ir darbuose, ir namuose.
Todėl ir naujosios laidos vedėjai kartu su garsiais svečiais žada karštai ginčytis, aiškintis bei ieškoti kompromisų pačiais įvairiausiais, nuolat aktualiais gyvenimiškais klausimais.
„KK2 savaitėje“ pamatysime naują duetą: prie Keitės prisijungs Mindaugas Stasiulis, o ypatingus klausimus ekspertams ruoš ir Elito korespondentas Domininkas Ramonas.
Dar viena tema, kurios Lietuva nepaleidžia net vasarą, yra Kauno „Žalgiris“. Domina viskas – nuo to, kaip atrodys komanda ir ar žais Jonas Valančiūnas, iki to, kur šiemet stebėsime „Žalgirio“ kovas Eurolygoje.
Intrigą dar labiau sustiprina praėjęs kauniečių sezonas: komanda sugrįžo į Eurolygos ketvirtfinalį, o rungtynėms sugrįžus į TV3, jų žiūrimumas išaugo trečdaliu. Geros naujienos visiems, besiilgintiems aukščiausio lygio klubinio krepšinio – TV3 ir šį sezoną parodys visas „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje.
Be to, šiemet sezonas prasidės ir dar anksčiau – jau nuo rugsėjo 24 dienos. O prieš visas Kauno „Žalgirio“ rungtynes, sirgalių laukia jau pamėgta, kitokį krepšinio pasaulį atskleidžianti laida „GoŽalgiris“.
O gal jus labiau domina tai, kaip gyvena garsenybės? Tuomet palikite tai išsiaiškinti Marijui Mikutavičiui ir į eterį grįžtančiam projektui „Žvaigždžių žvaigždžutės“. Šis šou atskleidžia didžiausias garsių tėvų paslaptis, nes nuogą tiesą – visa tai, ko tikrai nerasite net atviriausiuose interviu – atskleidžia įžymybių vaikai. O svarbiausia, kad šis šou vienodai populiarus ir tarp tėvų, ir tarp vaikų…
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