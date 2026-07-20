Paulius Vaitiekūnas padėjo vyrui atsakyti į visą gyvenimą kamavusį klausimą

Paulius susipažįsta su Eimantu – vyru, kuris visada mėgo muziką, tačiau niekada nedrįso patikėti, kad pats turi balsą. Į laidą jį atvedė ne jis pats, o mama Falmira. Ji įsitikinusi, kad sūnus dainuoja geriau, nei pats apie save galvoja, ir nusprendė pagaliau išsklaidyti visas jo abejones.
„Kai man profesionalus dainininkas pasakys, kad galiu dainuoti, tada ir patikėsiu“, – ne kartą yra sakęs Eimantas.
Būtent todėl Paulius jam paruošia staigmeną, kurios nesitikėtų net didžiausi muzikos gerbėjai. Pirmasis sustojimas – Deivydo Zvonkaus įrašų studija.
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Vos pravėręs duris Eimantas supranta, kad tai jau nebe šeimos pokštas. Čia jo laukia vienas žinomiausių Lietuvos muzikos prodiuserių, pasiruošęs be pagražinimų atsakyti į svarbiausią klausimą – ar jo balsas iš tiesų vertas scenos.
Po pirmųjų įrašų studijoje laukia dar viena staigmena. Prie komandos prisijungia operos solistė ir vokalo pedagogė Ieva Prudnikovaitė. Eimantas prisipažįsta, kad būtent šios akimirkos bijojo labiausiai, tačiau netrukus išgirsta tai, ko niekada gyvenime nebuvo girdėjęs.
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„Jūs turite puikų balsą“, – po perklausos konstatuoja Ieva, o Deivydas Zvonkus tikina, kad su darbu ir praktika Eimantas galėtų drąsiai dainuoti net televiziniuose projektuose.
Po visų perklausų Paulius neslepia emocijų.
„Svarbiausia buvo, kad jis pats atsakytų sau į klausimą, ar gali ir ar nori dainuoti. Atrodo, šiandien jis gavo visus atsakymus“, – sako vedėjas.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.