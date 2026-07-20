TV3 atskleidė dar vieną sezono naujieną: po 20 metų sugrįžta kultinė laida

Apie tai TV3 pranešė šeštadienį išplatintame pranešime spaudai.
„Į TV3 eterį ir vėl sugrįžta kultinė laida „BE TABU“, o taip pat žiūrovams bus pristatyta pramoginė diskusijų laida „KK2 savaitė“!“ – rašoma pranešime.
Kanalas taip pat atskleidė, kad sugrįžtančiai laidai „Be tabu“ vadovaus iki šiol „KK2“ veidais tapę Keitė Arai ir Tomas Ališauskas.
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„Daugelis su didžiule nostalgija vis dar prisimena „BE TABU“ – vieną pirmųjų informacinių šou Lietuvoje, kuris į visuomenę, jos ydas, svarbiausius įvykius bei veikėjus kvietė pažvelgti pro drąsius ir ironiškus akinius.
Ir nors laikai keičiasi, kai kas išlieka taip pat – mūsų smalsumas tam, kaip gyvena ir dirba mūsų išrinktieji! Todėl, praėjus 20 metų, projektas į TV3 sugrįžta ir vėl. Tik šįkart – dar aštresnis, dar labiau stebinantis ir aktualesnis nei bet kada anksčiau.
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Kadaise šioje laidoje užgimė tokios žvaigždės kaip Ramunė Kurienė, Greta Šapkaitė ir Algis Ramanauskas-Greitai, o naujajame TV3 sezone laidai diriguos šiandienos žiūrovams jau puikiai pažįstamas ir geriausiai informacinių šou Lietuvoje niuansus įvaldęs duetas – Keitė Arai ir Tomas Ališauskas“, – rašoma TV3 pranešime spaudai.