Eterio metu – netikėtumas: kodėl pravirko Varkė Labdarkė?

Rosita – psichoterapeutė, nuo vaikystės dievinanti gėles ir seniai svajojusi išmokti profesionaliai rišti puokštes. Tačiau ši svajonė tėra pirmoji dienos dalis. Antroji nustebins ne tik ją, bet ir patį Varkę.
Kartu su floriste Egle abu neria į spalvų, formų ir augalų pasaulį. Varkė pirmą kartą sužino, kad puokštė – tai ne atsitiktinai surinktos gėlės, o savotiška istorija, kurioje kiekvienas žiedas turi savo charakterį.
„Gėlės yra apie emociją“, – sako floristė Eglė, o Rosita prisipažįsta, kad būtent tokio kūrybinio pasitikėjimo jai visada trūko.
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Kurdamas puokštę Varkė netikėtai prabyla apie savo šeimą. Pasakodamas, kodėl pasirinko būtent bijūnus, vedėjas susigraudina prisiminęs žmoną ir vaikus.
„Padariau ją kaip karūną savo žmonai... Žiūriu į bijūnus ir prisimenu savo žmoną“, – su ašaromis akyse trumpam nutyla Varkė.
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Po akimirkos jis tęsia: „Verkimas, kai gali verkti, yra labai gerai, nes gali paleisti viską. Kartais negali verkti, nors labai nori – lyg būtų kamštis. Norisi, kad susikaupęs debesis pagaliau palytų. O po lietaus visada ateina graži diena.“
Tuomet Varkė parodo ir vieną iš puokštės detalių. „Čia – duriančios gėlytės. Negandos, su kuriomis ji susiduria savo gyvenime“, – sako jis, prisipažindamas, kad pastaruoju metu retai laiko praleidžia namuose.
Tačiau didžiausia staigmena laukia vėliau. Varkė pakviečia Rositą į gotišką fotostudiją, kur jų laukia ne fotosesija, o tikras kūrybinis nuotykis. Abu improvizuoja Hamleto ir Ofelijos dialogus, įsijaučia į vaidmenis, o fotosesija pamažu virsta teatro etiudu.
„Pirmą kartą matau žmogų šiame gyvenime, o atrodo, lyg būtume seni draugai“, – po filmavimo sako Rosita.
Po dienos kupinos netikėtumų ji neslepia emocijų.
„Čia dėl tokių dalykų verta gyventi“, – sako laidos herojė.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.