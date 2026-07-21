Po žinios apie į eterį sugrįžtančią laidą „Be tabu“ – pirmasis žvilgsnis į užkulisius

Socialiniuose tinkluose Tomas Ališauskas pasidalijo laidos filmavimo užkulisiais.
Trumpame įraše matyti, kad kartu su juo filmavosi Keitė Arai bei Mindaugas Stasiulis.
Lrytas jau skelbė, kad daugelis su didžiule nostalgija vis dar prisimena „BE TABU“ – vieną pirmųjų informacinių šou Lietuvoje, kuris į visuomenę, jos ydas, svarbiausius įvykius bei veikėjus kvietė pažvelgti pro drąsius ir ironiškus akinius.
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Ir nors laikai keičiasi, kai kas išlieka taip pat – mūsų smalsumas tam, kaip gyvena ir dirba mūsų išrinktieji! Todėl, praėjus 20 metų, projektas į TV3 sugrįžta ir vėl. Tik šįkart – dar aštresnis, dar labiau stebinantis ir aktualesnis nei bet kada anksčiau.
Kadaise šioje laidoje užgimė tokios žvaigždės kaip Ramunė Kurienė, Greta Šapkaitė ir Algis Ramanauskas-Greitai, o naujajame TV3 sezone laidai diriguos šiandienos žiūrovams jau puikiai pažįstamas ir geriausiai informacinių šou Lietuvoje niuansus įvaldęs duetas – Keitė Arai ir Tomas Ališauskas.
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