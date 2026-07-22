Paulius Vaitiekūnas skeptiškai žiūrėjo į šuniukų jogą: po treniruotės nuomonė pasikeitė

Erikas atvirai prisipažįsta praradęs ryšį su sportu. Anksčiau bandymai sportuoti vis nutrūkdavo, o dabar jis sako nebenorintis nei įspūdingų raumenų, nei sportinių rekordų – tik geresnės savijautos ir gyvenimo be nugaros skausmų.
„Noriu grįžti į tą žmogų, kuris atsikelia iš lovos ir nieko neskauda“, – sako Erikas.
Paulius nusprendžia, kad pirmasis žingsnis neturi būti alinanti treniruotė. Vietoje sporto salės jis herojų nusiveda į vis dar daugeliui neįprastą užsiėmimą – šuniukų jogą.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Iš pradžių abu į tokią idėją žiūri skeptiškai, tačiau vos prasidėjus treniruotei paaiškėja, kad sportuoti tarp žaismingų dviejų mėnesių špicų yra kur kas sunkiau, nei atrodo. Kol vieni šuniukai lipa ant kilimėlių, kiti prašo dėmesio, todėl susikaupti tampa tikru iššūkiu.
Pasak trenerės Aurelijos, tokie užsiėmimai padeda ne tik stiprinti kūną, bet ir mažinti stresą, atsipalaiduoti bei sugrįžti į dabarties akimirką.
Susiję straipsniai
„Atvykau gana skeptiškai nusiteikęs, bet likau maloniai nustebintas“, – po treniruotės pripažįsta Erikas.
Vėliau Paulius ir Erikas persikelia ten, kur herojus bijojo labiausiai – į sporto salę. Čia jų laukia trenerė Monika, primenanti paprastą, bet dažnai pamirštamą taisyklę: sporte svarbiausia ne motyvacija, o disciplina.
„Aš reguliariai prarandu ir atrandu motyvaciją sportui“, – šypsosi Paulius Vaitiekūnas.
„Nustebink mane“ – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.