Praėjusį sezoną didžiulės sėkmės sulaukęs TV žaidimas „Muzikos detektyvai“ jau nuo rudens grįžta į ekranus. Vis dėlto didžiausia staigmena ta, kad prie laidos vedėjo Ginto Vaičikausko prisijungia visiems puikiai žinoma laidų bei renginių vedėja Ugnė Siparė: „Kai sulaukiau šio pasiūlymo, labai apsidžiaugiau.
Žinote, paprastai, kai kas nors paskambina su darbo pasiūlymu, tu pradedi derinti visokias sąlygas, o čia buvo vienas iš tų atvejų, kai aš nieko nepaklausiau, nederinau jokių sąlygų ir iš karto pasakiau – gerai, sutinku!“– apie akimirksniu priimtą sprendimą pasakoja ji.
Praėjusiame „Muzikos detektyvų“ sezone Ugnei jau teko išbandyti savo jėgas kaip žaidimo dalyvei. Todėl dabar ji džiaugiasi nauja galimybe – išbandyti save vedėjos rogėse: „Man labai patiko dalyvauti. Puikiai pamenu, kaip griuvau ant žemės ir verkiau, ir pergyvenau, ir visai ne dėl pagrindinio prizo. Tiesiog šis žaidimas taip užkabina, kad tu pagauni azartą ir nori gauti dar vieną ir dar vieną užduotį.“
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Ugnė pasakoja, kad su laidos vedėju Gintu yra geri pažįstami, o judviejų keliai susidūrė lygiai prieš metus, viename renginyje: „Tada mes kartu vedėme renginį ir, man atrodo, kad mes buvom labai smagus duetas. Man buvo labai smagu ir lengva su juo dirbti. Kai dabar susitikome per anonso filmavimą, tai susitikome kaip geriausi draugai ar seni pažįstami.
Žinote, Gintas yra toks žmogus, su kuriuo labai lengva bendrauti. Tu vieną kartą su juo pasisveikini ir, viskas, jautiesi lyg pažinotum vienas kitą 15 metų. Tai va, tokia yra chemija tarp mūsų“, – pasakoja Ugnė ir priduria, kad jau prieš metus likimas juodu suvedė ne veltui.
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Ilgametę patirtį televizijoje turinti Ugnė Siparė yra įsitikinusi, kad tam, jog projektas būtų sėkmingas, reikia tik vienos paprastos sudedamosios dalies: „Žinote, dažnai žiūrime įvairias laidas ir kai kurios yra panašios viena į kitą. Tačiau kažkodėl vieną pamilsta žiūrovai, o kitų – ne. Iš tiesų net per televizoriaus ekraną jaučiasi, ar pačiai komandai buvo įdomu kurti projektą.
Taigi, manau, užtenka tik vieno – kad tiek žaidėjams, tiek vedėjams ir visai kūrybinei komandai būtų įdomu tai, ką daro. Tuomet ir žiūrovui bus įdomu, ir jis įsitrauks į tą žaidimą. Todėl noriu palinkėti, kad visi žmonės, kurie prisilies prie „Muzikos detektyvų“, nė sekundei neprarastų to susidomėjimo.“
Nepaisant didelio užsidegimo, Ugnė sako jaučianti sveiką jaudulį prieš prasidedant pirmiesiems filmavimams ir išduoda, dėl ko labiausiai jaudinasi: „Aš esu žmonių žmogus ir visada labai
įsitraukiu į žaidimus, ir noriu, kad žmonės laimėtų. Todėl sunkiausia man bus suvaldyti save, kad neišduočiau teisingo atsakymo. Na, reikės susikaupti ir pažaboti save“, – šypsosi ji.
„Muzikos detektyvai“ – jau nuo rudens, tik per LNK.
Ugnė SiparėLNKTelevizija
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