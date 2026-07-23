Didžioji intriga bus atskleista. Kas lėmė netikėtą klasikos sugrįžimą ir kuo ypatingos bus šios naujo sezono laidos?
Apie visa tai – kaip projektai gimė, kuo džiugins žiūrovus šiame sezone ir kas jiems diriguos – pasakoja populiariausius projektus eilę metų Lietuvos televizijose kuriantis jų autorius Saulius Bartkus.
Legendos sugrįžimas: po daugiau nei 20 metų – naujas „BE TABU“ etapas
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Prieš 20 metų TV3 televizijoje užgimė vienas pirmųjų informacinių šou Lietuvoje, kuris į visuomenę ir jos ydas leido pažvelgti pro drąsius ir ironiškus akinius – „BE TABU“.
Per visus 8 gyvavimo metus parodyta virš 800 laidų ir sukurta daugiau nei 6 tūkst. šmaikščių bei kandžių siužetų. Ką jau kalbėti apie pusšimtį prie laidos dirbusių veidų: nuo Ramunės Kurienės ir Gretos Šapkaitės iki Algio Ramanausko-Greitai ir Vytauto Tulevičiaus.
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Praėjus daugiau nei 20 metų, populiarusis formatas į TV3 sugrįžta ir vėl. Tik šįkart – dar aštresnis, dar labiau stebinantis ir aktualesnis nei bet kada anksčiau. O laidai diriguos šiandienos žiūrovams jau puikiai pažįstamas duetas – Keitė Arai ir Tomas Ališauskas.
„Pokyčiai – papildomas kūrybinis stimulas. Tai ir lėmė sprendimą grįžti į TV3, kurioje gimė laida „Be tabu“, bei ją kurianti prodiuserinė bendrovė“, – sako laidos sumanytojas ir „Be tabu“ prodiuserinės bendrovės įkūrėjas S. Bartkus.
Saulius atviras – per 2 dešimtmečius daug kas pasikeitė: ne tik komanda ir vedėjai, bet ir pats konceptas. Tačiau kai kas išlieka nepakitę – žiūrovams visada buvo aktualu tai, kaip gyvena ir dirba mūsų išrinktieji.
„Norime būti aktualūs ir aštrūs nepriklausomai nuo to, kokia politinė partija yra valdžioje. Asmenines politines simpatijas pareiškiame tik balsavimo kabinoje“, – teigia jis.
Mintimis nusikėlęs į laikotarpį prieš 20 metų, „BE TABU“ kūrėjas aiškiai prisimena – pirmosios tokio formato laidos sulaukė labai negatyvios profesionalų reakcijos. Neva, ar galima taip elgtis?
„O žiūrovams buvo įdomu stebėti, ką dar šitie iškrės? Tai buvo naujas televizijos žanras. Be abejo, taisyklės keitėsi. Tai, kas buvo įmanoma 2000-aisiais, dabar – neįsivaizduojama. Keičiasi kartos, keičiasi ir požiūris į daugybę visuomenės reiškinių. Tačiau nėra vadovėlio, kuriame būtų aprašytos info-show kūrimo taisyklės. Daugybę dalykų reikėjo išbandyti“, – pasakoja S. Bartkus.
Ir nors kiekviena laida ir kiekvienas siužetas Sauliui išlieka išbandymu iki šiol, pagrindinis „Be tabu“ tikslas nesikeičia – apie sudėtingiausias problemas kalbėti aiškiai ir suprantamai. O įvairius įvykius nušviesti kiek kitokiu kampu nei mes įpratę matyti žinių laidose ar portaluose.
„Žinoma, mums nesvetima saviironija ir lengva humoro dozė, nors tai nėra pagrindinė laidos siekiamybė. Tiesiog norisi išvengti perdėto dramatizmo ar tragizmo. Norisi daugiau optimizmo ir šviesos“, – sako S. Bartkus.
Tiesa, jei laidoje kalbama apie iš tiesų įdomius žmones, jų gyvenimo būdą bei pasiekimus, čia niekuomet nepajusite ironijos. O politiniams ar su jais susijusiems veikėjams – bent jau kiek tikrinta paskutiniu metu – ironija įstatymu neuždrausta.
„Natūralu, kad po aštresnių siužetų sulaukiame reakcijos. Tačiau mes faktus tikriname, ir tik tuomet juos viešiname. Prieš bet kokius rinkimus politikai labai nori su mumis draugauti. Tokios draugystės priežastys – labai nuspėjamos. Po rinkimų santykiai dažnai atšąla. Bet tik iki kito balsavimo“, – per daugelį metų perprastus niuansus atskleidžia S. Bartkus.
Kas teisus, spręs žiūrovai: startuoja karščiausių diskusijų laida „KK2 savaitė“
Tačiau „BE TABU“ – ne vienintelė S. Bartkaus kurta naujiena, kuri nudžiugins TV3 žiūrovus! Juos stebins ir „KK2 savaitė“ – pramoginė diskusijų laida, kurioje kiekvieną savaitę bus kalbama apie tai, kas dominuoja privačiuose mūsų pokalbiuose. Tai – temos, kurios kelia didžiausias aistras, ir kurioms, nors kartais ir sakome kitaip, visi esame neabejingi.
Ne išimtis ir amžinai aktualios temos. Pavyzdžiui, kas gyvenime pasiekia daugiau – krimtęs mokslus ar praėjęs „gyvenimo universitetą“? Kas geriau – vienatvė ar santykiai? Pinigai suteikia laisvę ar atvirkščiai, vergiją? Kas patikimiau – jaunatviška jėga bei maksimalizmas ar patirtis?
„Aštrios diskusijos įsiplieskia ir politikoje, ir darbuose, ir namuose, todėl laidos vedėjai kartu su svečiais žada karštai ginčytis, aiškintis bei ieškoti kompromisų pačiais įvairiausiais, amžinai aktualiais gyvenimiškais klausimais“, – pasakoja S. Bartkus.
Šioms diskusijoms vadovaus Keitė ir prie jos šioje laidoje prisijungęs ilgametis TV3 veidas Mindaugas Stasiulis.
„Svarbiausia vedėjų savybė – empatija pašnekovams. Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis padės savo požiūrį atstovaujantiems laidos svečiams, tačiau skirtingos „stovyklos“ netaps priešprieša tarp vedėjų. Pašnekovai savo pozicijas argumentuos gyvenimiškos patirties pavyzdžiais, o Keitė ir Mindaugas padės jiems atsiskleisti, vienas kitą suprasti ir netapti „priešais“, – atskleidžia Saulius.
O dar kitoje erdvėje Elito korespondentas Domininkas Ramonas kiekvieną savaitę kalbins vis kitą ekspertą, atspindintį laidos temą.
„Kadangi kiekvieną savaitę aptarinėsime skirtingas temas, Elito korespondentas Domininkas bandys surasti tą aukso vidurį ginče, kalbindamas ekspertus, kurių požiūris atspindės aptariamą temą. Domininko klausimai bus labai paprasti ir galbūt net naivūs, tačiau tikslas – išsiaiškinti visą tiesą apie tiesą“, – pasakoja S. Bartkus.
Stipri komanda – S. Bartkaus projektų sėkmės garantas
Žinoma, ne ką mažiau šioms laidoms svarbi ir tiksliai kaip šveicariškas laikrodis veikianti komanda, kurią šiuo metu sudaro 20 nuolat dirbančių žmonių.
Keletas iš jų prie projektų dirba nuo pirmųjų dienų! Todėl, kaip sako S. Bartkus, dažnai nereikia tuščiažodžiauti – komanda supranta vienas kitą iš pusės sakinio.
Visgi ar paprasta užsitarnauti Sauliaus pasitikėjimą ir tapti jo komandos dalimi?
„Pripažinsiu – nėra paprasta naujam žmogui įšokti į daugybę metų riedantį lokomotyvą. Pritapimas – labai individualus reikalas. Daug priklauso ir nuo asmeninių žmogaus savybių. Juk paprastai atrodantys dalykai dažnai būna patys sudėtingiausi. Tačiau viską galima suprasti ir išmokti. Mes esame atviri naujokams“, – dalijasi jis.
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