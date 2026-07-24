Irūna Puzaraitė-Čepononienė apie dėl muzikos paaukotą vaikystę: „Yra momentų, dėl kurių tikrai labai gaila“

Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus sveikins vasaros ritualu jau tapusi gyvenimo būdo laida „Atostogų ritmu. Pokalbiai prie jūros.“. Šįsyk laidos vedėja Justė Zinkevičiūtė susitiks su dainininke Irūna Puzaraite-Čepononiene. Nors atlikėja pripažįsta, kad šiltuoju metų sezonu daug laiko praleidžia koncertuodama pajūryje, šiam susitikimui ji pakvies atvykti į savo gimtąją Marijampolę. Čia Irūna užaugo ir gyvena iki šiol, o vaikščiodama miesto gatvėmis ne tik prisimena vaikystės metus bei pirmuosius žingsnius scenoje, bet ir atvirai prabyla apie ankstyvos šlovės kainą, prarastas vaikiškas patirtis ir sprendimus, kurių teko atsisakyti dėl muzikos.
„Scenoje esu nuo ketverių metų ir augau visiškai kitaip, lyginant su klasės draugais. Trys „Mokinukės“ buvome vienoje klasėje ir galėjome ryškiai tą pajausti, kad į mus žiūri kitaip, mūsų lankomumas yra kitoks nei kitų vaikų, kad mūsų pramogos, laisvalaikis yra kitokie. Tuo metu atrodė, kad taip reikia, bet dabar, kai pasveri, yra momentų, dėl kurių tikrai labai gaila, nes daug kur nesudalyvauta, daug ko atsisakyta. Bet viskas vardan to, kas yra šiandien“, – atvirauja Irūna.
Populiarumas ir šlovė Irūną pasiekė ankstyvoje paauglystėje, kuomet prodiuserė Laima Lapkauskaitė įkūrė legendinę grupę „Mokinukės“. Bėgant metams Irūna išbandė save ir televizijoje, dalyvavo įvairiuose projektuose, vedė laidas, tačiau šiandien ją scenoje galima išvysti kartu su aktoriumi Mariumi Jampolskiu. Jau penkiolika metų šis duetas sėkmingai koncertuoja visoje Lietuvoje ir aplenkę skandalus bei apkalbas vis pabrėžia, kad juos sieja ne romantiški jausmai, o tvirta draugystė, abipusis pasitikėjimas ir per daugelį metų užaugęs profesinis ryšys.
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„Nuo pirmo susitikimo tarp mūsų atsirado tai, ko nereikėjo specialiai daryti, nereikėjo skandalo ar kažko pervaidinti. O per penkiolika metų tai dar labiau apsišlifavo ir virto į draugystę. Mums dabar net nereikia ypatingai repetuoti, mes tiesiog žinom, kada kur kuris padės koją. Aišku, buvo ir sunkių akimirkų, ir nelengvų, svetimos gėdos momentų. Kai atsirado vaikai, galvojau, kad per daug darbų ir kad galbūt jau viskas, bet be scenos aš negaliu. Kai po šitiek metų tavęs laukia vis dar pilna salė žmonių – negali palikti tų žiūrovų“, – pasakoja Irūna.
Prakalbusi apie vaikus ir motinystės derinimą su gastrolių kupina karjera, Irūna pripažįsta už palaikymą esanti dėkinga savo vyrui karininkui Rokui Čepononiui. Pasak dainininkės, suderinti intensyvų koncertinį gyvenimą ir šeimos kasdienybę nėra paprasta, todėl santykiuose neišvengiama ir sudėtingesnių etapų. Vis dėlto Irūna įsitikinusi, kad kiekvieną krizę galima įveikti, jei abu žmonės nori išsaugoti ryšį, moka vienas kitą išgirsti ir nepamiršta, jog net trumpi išsiskyrimai kartais leidžia dar labiau įvertinti buvimą kartu.
„Vasaromis beveik neturime laiko pabūti kartu, todėl juokaujame, kad tik prasilenkiame tarpdury. Per devyniolika bendro gyvenimo metų buvo visko: ir krizių, ir sunkių etapų. Didelis išbandymas buvo gimus antram vaikui, kai viskas apsivertė aukštyn kojom, o dabar įtampos įneša ir ankšti namai bei naujų paieškos. Bet paradoksalu – mano gastrolės kartais veikia kaip santykių pataisymas. Rečiau susitinki, mažiau pykstiesi ir labiau pasiilgsti vienas kito“, – pripažįsta Irūna.
Nuolatinės gastrolės, koncertai ir įtemptas gyvenimo tempas ilgainiui pareikalauja savo kainos. Irūna neslepia, kad mėginimas suderinti gausybę darbų vienu metu galiausiai privedė ją prie visiško išsekimo. Iki tol ji nebuvo praleidusi nė vieno pasirodymo, tačiau tąkart organizmas pats privertė sustoti.
„Buvo toks laikotarpis, kai visi dirbome pilnu etatu, daug lėkimo, daug skubėjimo ir vieną dieną tiesiog neatlaikė mano saugikliai. Per skausmą neišlipau iš lovos, vyras mane išvežė į priimamąjį. Kaip dabar prisimenu vaizdą – guliu ant neštuvų, pribėga Laimutė ir sako: „Mums šiandien du koncertai, kiek mes čia užtruksim?“ Bet man buvo visiškas išsekimas. Tada pirmą kartą gyvenime pasakiau: „Nebus“, nors niekada per visus metus scenoje nebuvau praleidusi nė vieno koncerto“, – istorija dalinasi Irūna.
Laidoje prisiminimais apie gyvenimą Marijampolėje pasidalijusi Irūna estafetę perduoda pasakojimui apie patį šį miestą. Šiemet Marijampolėje ypatingas dėmesys skiriamas prezidentui Kaziui Griniui – jo vardu pažymėti metai kviečia į specialius renginius ir teatralizuotas ekskursijas, kurių metu galima susipažinti su vienu ryškiausiu Lietuvos valstybės kūrėju ir to meto žmonių kasdienybės istorijomis.
„Marijampolėje prezidentas Kazys Grinius praleido didžiąją savo gyvenimo dalį. Čia jis buvo gimnazistas, tautinio atgimimo dalyvis, čia jis sukūrė šeimą ir susilaukė vaikų, todėl galima sakyti, kad Marijampolė yra prezidento miestas. Ekskursijų metu pažįstame Kazį Grinių ir jo žmoną ne kaip monumentalias istorines figūras, o kaip gyvus žmones. Per jų gyvenimo istorijas, džiaugsmus ir skaudžius išgyvenimus jie tampa artimesni, o kartu atsiveria ir to meto Marijampolės istorija – kaip atrodė miestas XIX amžiuje, kaip bendravo žmonės, kokia buvo jų kasdienybė ir buitis“, – pasakoja istorikas Tomas Kukauskas.
Tačiau Marijampolė šiandien garsėja ne tik turtinga istorija. Šis miestas jau tapęs viena ryškiausių gatvės meno erdvių Lietuvoje, kur senamiesčio sienos virtusios atvira galerija po atviru dangumi. Čia meno kūriniai puošia miesto erdves ir kviečia pažinti Marijampolę kitu kampu – leidžiantis į ekskursijas, orientacinius žaidimus ar tiesiog klaidžiojant gatvėmis.
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„Marijampolėje gatvės meną kuria profesionalūs menininkai ir dailininkai. Šiuo metu mieste jau yra daugiau kaip 50 gatvės meno kūrinių, o mūsų siela – Ray Bartkus, projekto „MaLonNY“ sumanytojas ir vadovas. Jis kasmet sugrįžta į Marijampolę, o kartu susiformavo graži tradicija, kai žmonės atvažiuoja į mūsų miestą būtent dėl gatvės meno. Gidai organizuoja specialias ekskursijas, rengiami orientaciniai žaidimai, todėl meną galima ne tik pamatyti, bet ir patirti“, – sako Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.
Pasak pašnekovės, pažintį su šiuo kraštu vainikuoja ir Suvalkijos gastronominis paveldas. Vietos restoranai vis dažniau atsigręžia į regiono kulinarinį paveldą ir tradicinius receptus interpretuoja šiuolaikiškai, o restobaras „Kampas“ savo lankytojams siūlo net ir specialius Suvalkijos bei Sūduvos degustacinius meniu.
„Kurdami suvalkietiškų ir sūduvietiškų patiekalų degustaciją siekėme papasakoti krašto istoriją per skonius. Vieni patiekalai atspindi kaimo kultūrą ir žemdirbio kasdienybę, kiti – miesto gyvenimą. O šis desertas – keptas obuolys su varške ir vyšniomis – ypatingas kulinarinės kelionės akcentas, kurio paragauti galima tik pasirinkus specialųjį Sūduvos degustacinį meniu“, – laidoje pasakoja direktorė Ieva Vizgirdienė.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Atostogų ritmu. Pokalbiai prie jūros“ – šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.