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„Lietuvos balsas“ artėja prie premjeros: po mėnesį trukusio filmavimo maratono – tradicinės dūzgės

2026 m. liepos 30 d. 11:56
Iki naujojo muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ sezono premjeros pert LNK – vis mažiau laiko. Jau rudenį žiūrovai išvys tryliktąjį muzikinio projekto sezoną. Visą liepą „Stage Lite“ arenoje virė intensyvūs filmavimo darbai. Užbaigus vieną svarbiausių sezono etapų, projekto komanda tradiciškai susitiko neformalioje aplinkoje ir pažymėjo įveiktą filmavimo maratoną.
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Naujausias „Lietuvos balso“ sezonas subūrė išskirtinę mokytojų komandą – Moniką Liu, Mantą Jankavičių, grupės „Žemaitukai“ narius Liną Vaitkevičių ir Ovidijų Petrauską bei AISTÈ. Kartu su šimtais kūrybinės, techninės ir gamybinės komandos narių jie kūrė vieną didžiausių televizijos projektų Lietuvoje, kuriame netrūko nei įtampos, nei emocijų, nei įspūdingų muzikinių pasirodymų. Visa tai žiūrovai jau netrukus išvys LNK eteryje, jų laukia Aklosios perklausos, Dvikovos, Nokautai ir Kryžminės dvikovos.
Pasibaigus intensyviausiems filmavimo etapams, projekto komanda tradiciškai susitiko Vilniaus bare „InVino“. Čia susirinko mokytojai, vedėjai, kūrybinė, techninė ir gamybinė komanda bei savanoriai – žmonės, kurių darbas televizijos ekrane dažniausiai lieka nematomas, tačiau yra neatsiejama „Lietuvos balso“ sėkmės dalis. Vakaro metu netrūko šiltų pokalbių, juoko ir padėkų vieni kitiems už profesionalumą, atsidavimą bei kartu įveiktą vieną sudėtingiausių sezono etapų.
Nors pagrindiniai sezono filmavimai jau baigti, „Lietuvos balso“ kelionė dar nesibaigia. Prieš premjerą laukia paskutiniai pasiruošimo darbai, o dalyviai ir toliau kovos dėl galimybės tapti tryliktojo sezono nugalėtoju. Žiūrovų laukia stiprios emocijos, įspūdingi muzikiniai pasirodymai ir netikėti mokytojų sprendimai.
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„Lietuvos balsas“ – vienas populiariausių muzikinių projektų Lietuvoje, kasmet atrandantis naujus talentus ir prie televizijos ekranų suburiantis šimtus tūkstančių žiūrovų. Jau visai netrukus tryliktasis sezonas startuos LNK eteryje su „Slaptažodžiu“, „Žvaigždžių duetais“, „Muzikos detektyvais“ ir kitomis naujojo sezono premjeromis.
Lietuvos balsasProjektas

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