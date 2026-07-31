Filmavimo metu – netikėtumas: žinomas laidų vedėjas prieš I. Kazlauskaitę priklaupė ant kelio

Viena pirmųjų stotelių tapo tailandietiško maisto restoranas, kur vedėjai susipažino su autentiška virtuve ir jos istorijomis.
Restorano įkūrėja, kilusi iš Tailando, papasakojo, kaip gimė idėja Lietuvoje kurti tikrų Tailando skonių vietą, o patiekalai gaminami naudojant autentiškus ingredientus ir prieskonius.
„Esu ragavęs įvairių pasaulio virtuvių, tačiau čia skoniai tikrai nustebino. Jaučiasi, kad tai nėra tiesiog azijietiškas maistas – tai tikras Tailando skonis“, – laidoje pasakojo E. Vaškelevičius.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Jam antrino ir Ingrida Kazlauskaitė.
„Akimirkai net pasijaučiau lyg būčiau Tailande. Ne tik dėl maisto, bet ir dėl atmosferos bei svetingumo“, – šypsojosi ji.
Susiję straipsniai
Tačiau bene didžiausias iššūkis vedėjų laukė sveikatingumo procedūrų metu. Apsilankę moderniame terapijos centre jie išbandė procedūras, kurias vis dažniau renkasi sportininkai ir aktyvų gyvenimo būdą propaguojantys žmonės.
Ingrida išbandė kvėpavimo ir atsipalaidavimo procedūras, po kurių, anot jos, jautėsi neįprastai energinga ir lengva.
„Po procedūros atrodo, kad kūnas tiesiog persikrovė. Toks jausmas, lyg būtum pailsėjęs visą savaitgalį“, – pasakojo ji.
Tuo metu Egidijus ryžosi dar ekstremalesniam išbandymui – įžengė į krioterapijos kamerą, kur temperatūra siekia net –120 °C, o vėliau nėrė ir į ledo vonią. Tokios procedūros dažnai pasirenkamos siekiant greitesnio atsistatymo po fizinio krūvio, mažesnių uždegiminių procesų bei geresnės savijautos.
„Atrodo neįtikėtina, kad žmogus savo noru gali eiti į tokį šaltį. Pirmos sekundės tikrai įspūdingos, bet išėjus supranti, kodėl tiek žmonių tai renkasi. Jauti, kaip visas kūnas tarsi pabunda iš naujo“, – įspūdžiais dalijosi E. Vaškelevičius.
Kaune vedėjai taip pat apsilankė pas kūrėją, kurio rankomis gimsta išskirtiniai medaliai įvairiems sporto renginiams, organizacijoms ir žinomiems žmonėms. Laidoje bus galima pamatyti, kiek kruopštumo, kantrybės ir kūrybiškumo reikia tam, kad nedidelis medalis taptų įsimintinu apdovanojimu.
Dar viena stotelė – jaukus restoranas Panemunėje, kuriame vedėjų laukė europietiškos virtuvės patiekalai. Ne tik jų skonis, bet ir įspūdingo dydžio porcijos maloniai nustebino filmavimo komandą.
„Atrodo, kad čia alkani tikrai neišeina nė vienas. O svarbiausia – maistas ne tik gausus, bet ir labai skanus“, – sakė Ingrida.
Kelionės metu netrūko ir grožio atradimų. Vedėjai apsilankė pas vieną geriausių Lietuvos plaukų stilisčių Inga, kurios darbai įvertinti tarptautiniuose koloristikos čempionatuose, o jos kuriamos plaukų priežiūros priemonės jau pelnė klientų pasitikėjimą.
Čia buvo kalbama apie naujausias plaukų priežiūros tendencijas, spalvų subtilybes ir tai, kodėl profesionali priežiūra prasideda ne salone, o kasdien namuose.
Kuo dar nustebino Kaunas? Ar Egidijus dar kartą ryžtųsi sugrįžti į daugiau nei šimto laipsnių šaltį? Kokius skonius vedėjai vadino geriausiais visos vasaros atradimais?
Atsakymai – jau šį šeštadienį 10 val. Lietuvos ryto televizijos laidoje „Kelionės tikslas“, kviečiančioje iš naujo atrasti Lietuvą ir jos žmones.