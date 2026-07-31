Ypatingą koncertą surengsiantis Merūnas Vitulskis: „Pagaliau galiu parodyti savo tikrąją pusę“

„Opera dažnam atrodo tokia nepasiekiama, o taip norisi, kad tai būtų žmonėms artima“, – sako jis ir priduria, kad pagaliau, po daugelio metų, gali sau leisti scenoje parodyti tikrąjį save.
Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovus sveikins vasaros ritualu jau tapusi gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“.
Šįsyk laidos vedėja Justė Zinkevičiūtė Palangoje susitiko su operos solistu M. Vitulskiu. Nors vasara daugeliui asocijuojasi su poilsiu ir lėtesniu tempu, laidos pašnekovui tai vienas intensyvesnių metų laikų: jis aktyviai koncertuoja, įrašinėja naują albumą, rūpinasi verslo projektais, investicijomis bei šeimos reikalais.
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Atrodytų, kad suderinti visas šias veiklas būtų sudėtinga, tačiau pats Merūnas pripažįsta, jog vasara jam prabėga taip greitai, kad net nespėja pajusti atostogų nuotaikos.
„Kiekviena mūsų vasara tokia, kad prasideda neaišku kada, o žiūrėk – jau rugsėjo 1-ąją reikia vaikus į mokyklą leisti. Todėl nelabai jaučiu tos vasaros, nes veiklos daug: sodybos gerbūvis, kito sezono sutarčių tvarkymai, koncertiniai turai, naujo albumo leidyba, o dar ir vaikams bei šeimai reikia skirti dėmesio, nes kada tą daryti, jeigu ne vasarą“, – laidoje atviravo Merūnas.
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Operos pasaulį dažnas vis dar įsivaizduoja kaip griežtų taisyklių ir etiketo kupiną erdvę, kurioje atlikėjai atrodo nepasiekiami. Tačiau Merūnas įsitikinęs, kad toks įvaizdis nepadeda priartinti šio žanro prie žmonių, todėl koncertuose jis sąmoningai siekia kurti šiltą ir nuoširdų ryšį su publika.
„Man truputį liūdna, kad opera atrodo nepasiekiama, o taip norisi, kad ji būtų žmonėms artima. Iš vienos pusės ta distancija sukuria stebuklo pojūtį žmonėms, pirmą kartą ateinantiems į operos teatrą, bet kuomet koncertuoji, žmonės atsineša tą patį pojūtį, o man norisi su jais bendrauti. Niekada nebuvau areninis atlikėjas, iki 2 tūkst. žmonių publika man yra pats tas, nes galiu ją užpildyti energija, nes kai būna daugiau – nebeaišku, kur ir kam aš tą energiją siunčiu.
Atrodo, išdalini, bet atgal niekas negrįžta. Todėl džiugu, jog žmonės mane atranda naujomis spalvomis ir koncertuose stengiuosi parodyti savo tikrąją pusę, ką po daugelio metų pagaliau galiu sau leisti“, – teigia operos solistas.
Paklaustas apie artimiausius planus, Merūnas užsimena, kad visai neužilgo klausytojai jį galės išgirsti vienoje romantiškiausių pajūrio koncertų erdvių. Rugpjūčio 12-ąją atlikėjas prisijungs prie koncertų ciklo „Palangos parko vakarai“ ir surengs akustinį pasirodymą Palangos gintaro muziejaus terasoje.
Pats dainininkas neslepia, kad ši vieta jam turi ypatingą aurą.
„Šiai vasarai geresnės koncertų vietos net negalėjau įsivaizduoti, todėl visus nuoširdžiai kviečiu. Bus betarpiškas bendravimas, daug nuostabios, širdžiai mielos muzikos, daug sentimentų ir nuostabių žmonių aplink iš visos Lietuvos“, – žada atlikėjas.
Nors scenoje Merūnas skaičiuoja ne vieną sėkmės dešimtmetį, didžiausiu savo gyvenimo pasiekimu jis vadina ne profesinius laimėjimus, o šeimą. Su žmona Erika kartu jie jau 22 metus, o tokio ilgo ir tvirto ryšio paslaptis, anot atlikėjo, slypi kasdienėse pastangose.
„Mes net patys nustembame, kad tiek metų esame kartu, tačiau santuoka ir ryšys tarp dviejų žmonių yra juodas darbas. Daug kas šiandien sako „ai, nesutapo charakteriai“, bet ar bandėt sutapatinti, ar bandėt atrasti vienas kitą? Manau, kad žmonėms reikia daugiau kalbėtis ir kai kyla problemos – jas spręsti čia ir dabar“, – patarimu dalinasi Merūnas.
Dviejų sūnų tėtis pripažįsta, kad universalaus recepto, kaip būti geru tėvu, nėra. Jo paties tėvystės patirtį stipriai paveikė tai, kad augdamas neturėjo tėvo pavyzdžio, todėl visko teko mokytis iš širdies ir intuicijos.
„Esu rūpestingas, nors kartais pagaunu save, kad gal esu net per daug atlaidus. Aš neturiu jokios formulės kaip tą daryti. Aš tėvo neturėjau, nežinau, su kuo tai valgoma ir kaip tuos bernus auginti, tačiau kažkaip impulsyviai tą darau nuo pirmų dienų. Gimus vaikams tik po trijų mėnesių supratau, kas atsitiko.
Pamenu, galvojau „o, Jėzau, Marija, aš – tėvas, visam gyvenimui“. Buvo baimės, bet po to nusėdo ir supratau – galiu. Ta meilė vaikui yra toks aplink viską griaunantis dalykas, kur nebejauti ribų. Savo vaikui atiduotum ir širdį, ir kepenis, ir inkstus, kad tik jis būtų sveikas ir laimingas, visas savo gyvenimo valandas atiduotum, kad tik jis būtų apšviestas viskame“, – sako Merūnas.
Daug laiko su vaikais ir žmona operos solistas praleidžia ir savo vasarnamyje, į kurį visi keturiese pabėga ieškoti ramybės gamtoje. Vis dėlto atlikėjas neslepia ir noro ateityje turėti nuosavą vietą prie jūros.
Pajūris šiandien daugeliui tampa puikia investavimo galimybe, čia įsigyjant antruosius namus. Tokia auganti paklausa skatina ir naujų gyvenamųjų kvartalų plėtrą, o viena sparčiausiai besikeičiančių vietų – Monciškės, kuriose vystomas daugiau nei 100 namų kvartalas „Čiki Puki“.
„Monciškės turi labai gražų paplūdimį ir kaitų bazę, į kurią susirenka visi stipriausi kaituotojai, nes čia visada pučia geras brizas. Monciškėse vyrauja mažaaukštė statyba, todėl tai toks jaukus Nidą ar Juodkrantę primenantis kaimukas.
Kadangi vystom didelius plotus, reikia žmones kažkuo prisivilioti – šiame projekte davėme padelio kortus, kupolus, pirtis, šalčio vonias, viską, kad čia atvykus būtų galima galvoti tik apie poilsį. O ateities planuose dar norime Monciškėse pastatyti nedidelį prekybos centriuką, kavinukę, sporto klubą ir tą vietą padaryti Monciškių traukos centru“, – pasakoja „Čiki Puki“ statytojas Aurimas Dailydė.
Žinomų Lietuvos žmonių atostogų ritmu pulsuojanti gyvenimo būdo laida „Pokalbiai prie jūros. Atostogų ritmu“ – šeštadieniais, 16:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.