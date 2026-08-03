LNK laidoje „Šeškinės 20“ – netikėti pokyčiai

Naujasis komandos narys žada įnešti papildomos dinamikos, aštresnio humoro bei netikėtų situacijų ne tik laidos svečiams, bet ir patiems vedėjams.
„Labai džiaugiuosi mūsų komandos atsinaujinimu. Jei žiūrovai bei svečiai jau buvo pripratę prie švelnaus ir pūkuoto Giedriaus bei Džiugo bendravimo stiliaus, tai dabar situacija keisis. Galima pasiruošti gerokai kandesniems klausimams, o Pauliaus taikiklyje atsidurs ne tik į studiją užsukę svečiai, bet ir patys Giedrius su Džiugu“, – šypsosi laidos prodiuseris Andrius Urbanavičius.
Pats Paulius Vaitiekūnas neslepia džiaugsmo prisijungęs prie komandos ir sako, kad laidos tempas neabejotinai pasikeis.
K. Zvonkuvienė – apie įveiktą sunkų etapą, mintis palikti sceną bei atrama tapusią šeimą
„Ramybe niekada nepasižymėjau, todėl laidos tempas tikrai keisis. Pažiūrėsime, ar vyrukai jį atlaikys! Man kartais sunku nulaikyti liežuvį už dantų, jeigu sugalvoju ką nors, tai ir klausiu.
Nors kartais pašnekovams gali būti ir nepatogu, bet viskas bus gerai,“ – pasakojo naujasis „Šeškinės 20“ vedėjas P. Vaitiekūnas.
Susiję straipsniai
Naujajame sezone netrūks nei atvirų pokalbių, nei humoro, kurie patikrins, kaip prie aštresnio tempo prisitaikys patyręs G. Savicko ir D. Siaurusaičio duetas.
Atsinaujinusi laida „Šeškinės 20“ ir naujasis vedėjų trio žiūrovų LNK eteryje lauks jau nuo rugsėjo.