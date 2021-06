Istoriko Roberto Lacey teigimu, brolių santykiai pašlijo po to, kai Kensingtono rūmų darbuotojai apkaltino Meghan Markle grubiu elgesiu ir patyčiomis. Neva, būnant šalia M.Markle jie net drebėdavo.

R.Lacey apie tai rašo savo knygoje „Battle of brothers: william, harry and the inside story of a family in tumult“.

Autorius teigia, kad Williamas, išgirdęs karališkosios šeimos darbuotojų skundus dėl M.Markle, iškart ėmė ginčytis su Harry.

Anot istoriko, Harry nuožmiai gynė savo žmoną ir sąmoningai išjungė savo telefoną, kad Williamas negalėtų jam prisiskambinti. Tačiau Williamas taip įsiuto, kad asmeniškai atėjo pas Haary pasiaiškinti.

„Williamui buvo baisu dėl to, ką jis išgirdo. Todėl norėjo Harry nuomonės. Broliai labai susiginčijo“, – tvirtino autorius.

Pasak Roberto, po šio ginčo, Williamas nusprendė, kad abi šeimos turi gyventi atskirai. Neva Williamas pareikalavo, kad Harry ir Meghan išsikraustytų.

Istorikas taip pat pažymėjo, kad Catherine Middleton nuo pat pradžių nusileisdavo Meghan – ji bandė su ja susidraugauti.

Williamas taip pat labai jaudinosi, kad M.Markle brolį palenkė savo pusėn. Harry buvo šsiutęs, kad Williamas tikėjo rūmų darbuotojais, bet ne juo.