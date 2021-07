„Sielvartaujame dalydamiesi žinia, kad Joey Jordisonas, daug pasiekęs būgnininkas, muzikantas ir artistas, ramiai užgeso miegodamas“, – sakoma antradienį žurnalo „The Rolling Stone“ ir daugelio kitų JAV žiniasklaidos priemonių išplatintame šeimos pranešime.

Ajovoje gimęs J. Jordisonas buvo vienas iš trijų „Slipknot“ pirminės sudėties narių. Vėliau grupės narių padaugėjo iki devynių.

Šio šimtmečio pradžioje „Slipknot“ sulaukė pasaulinio populiarumo. Tuo laikotarpiu roko ir metalo grupės neretai dėl vietų muzikos hitų viršūnėse varžydavosi su popmuzikos žvaigždėmis.

„Slipknot“ muzikantai, scenoje dažnai dėvintys bauginamas kaukes ir kombinezonus, nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio atnešė į populiariosios muzikos sceną agresyvesnio, garsesnio ir niūresnio metalo. Grupės muzika sulaukė didelės komercinės sėkmės ir smarkiai paveikė vėlesnių kartų atlikėjus.

Nepaisant pantomimos ir sukrečiančių triukų scenoje, „Slipknot“ garsėja kaip įgudusių muzikantų grupė. Greito tempo J. Jordisono būgnų ritmai teikdavo pagrindą grupės muzikos stiliui, be to, jis prisidėjo kuriant vienas žinomiausių „Slipknot“ dainų.

Įrašinėdama savo trečiąjį albumą grupė bendradarbiavo iškiliu prodiuseriu Ricku Rubinu (Riku Rubinu) ir 2006 metais pelnė savo pirmąjį „Grammy“ apdovanojimą.

Tačiau J. Jordisonas savo puikiausios valandos sulaukė vėliau, kai 2010-aisiais, kai žurnalo „Rhytm“ skaitytojai išrinko jį geriausiu pastarųjų 25 metų būgnininku.

J. Jordisonas paliko „Slipknot“ 2013 metais, kilus aštriam ginčui tarp grupės narių. Jis tvirtino faktiškai buvęs išmestas.

Vėliau jam buvo diagnozuotas skersinis mielitas – nugaros smegenų uždegimas, paveikęs J. Jordisono gebėjimą groti.

Neseniai duotuose interviu būgnininkas sakė sugebėjęs susigrąžinti įgūdžius intensyviais fizioterapijos pratimais.

Be „Slipknot“, J. Jordisonas taip pat dalyvavo šalutiniuose projektuose, įskaitant grupes „Murderdolls“, „Scar the Martyr“, „Vimic“ ir „Sinsaenum“. Jis taip pat kartais grodavo būgnais per tokių garsių metalo grupių kaip „Metallica“, „Korn“ ir „Rob Zombie“ koncertus.

„Metallica“ išreiškė pagarbą J. Jordisonui, paskelbusi savo „Facebook“ puslapyje velionio būgnininko nuotrauką ir užrašą „Ilsėkis ramybėje, brolau“.

Kiti iškilūs metalo muzikos scenos veikėjai taip pat gyrė J. Jordisono stilių ir poveikį kitoms grupėms.

„Joey indėliai į muziką pakeitė sunkiosios muzikos veidą mūsų planetoje“, – rašė grupės „Trivium“ vokalistas Mattas Heafy.

„Absoliuti legenda, pakėlęs kartelę ne vien būgnininkams, bet ir visai metalo muzikai“, – pridūrė platformoje „YouTube“ didelį populiarumą pelnęs metalo muzikos scenos apžvalgininkas Nikas Nocturnalas.

Paskelbus apie J. Jordisono mirtį, „Slipknot“ nariai Corey Tayloras ir Shawnas Crahanas (Šonas Krejenas) savo „Twitter“ paskyrose paskelbė juodus stačiakampius.