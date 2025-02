Mirė aktorius Tony Robertsas: dirbo ir su garsiuoju Woody Allenu

Velionio dukra Nicole Burley „The New York Times“ patvirtino, kad penktadienį, vasario 7 d., jis mirė savo namuose Manhatane, Niujorke. Mirtis vyrą užklupo dėl rimtų komplikacijų, susijusių su plaučių vėžiu.

T. Robertsas gimė Niujorke ir buvo radijo bei televizijos pranešėjo Keno Robertso sūnus.

Aktorius turėjo ilgametę karjerą Brodvėjuje ir kine, vaidino tokiuose filmuose kaip „Serpico“ (1973) kartu su Al Pacino (1973), „Annie Hall“ (1977), „The Taking of Pelham One Two Three“ (1974) bei miuzikluose „How Now, Dow Jones“ (1967) ir „Sugar“ (1972). Be to, T. Robertsas atliko dar 23 vaidmenis scenoje.

1966 m. T. Robertsas susipažino su garsiuoju Woody Allenu, kuris pakvietė jį vaidinti keliuose savo filmuose, įskaitant „Stardust Memories“ (1980), „A Midsummer Night’s Sex Comedy“ (1982), „Hannah and Her Sisters“ (1986) ir „Radio Days“ (1987).

2014 m. interviu T. Robertsas papasakojo apie darbą su W. Allenu: „Buvo akimirkų, kai norėjau būti juo. Norėčiau turėti jo talentą, genialumą ir smegenis – tai kažkas nuostabaus... Tikras malonumas būti šalia jo. Nenorėčiau turėti jo gilesnių neurozių, bet ir nemanau, kad jis norėtų turėti manąsias.“

Paskutinį vaidmenį aktorius atliko 2017 m. filme „Dirty Dancing“.

Jis buvo vedęs aktorę Jennifer Lyons nuo 1969 iki 1975 m., o jųdviejų dukra Nicole Burley – vienintelė jo artima giminaitė.