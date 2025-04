Karšti bučiniai ir pasaulio įtakingiausieji: Los Andžele nuaidėjo „Breakthrough Prize“ apdovanojimai

Į renginį sugužėjo daugybė žinomų, daug pasiekusių žmonių – tarp jų technologijų magnatai Billas Gatesas, Markas Zuckerbergas, Jeffas Benzosas.

Atvyko ir pramogų pasaulio atstovai – tai dainininkės Lizzo, Katy Perry, Christina Aguilera,verslininkė Paris Hilton, aktoriai Kate Hudson, Lily Collins, Danny DeVito Gwyneth Paltrow.

Ant raudonojo kilimo žvaigždės pozavo pasidabinę išskirtiniai deriniais, o C.Aguilera ir P. Hilton mylimuosius apdovanojo karštais bučiniais.

Apdovanojimuose pagerbti mokslo aukštumų pasiekę specialistai.

Proveržio gyvybės moklų srityje apdovanojimai atiteko Stephenui L. Hauseriui, Alberto Ascherio, Danieliui J. Druckeriui, Svetlanai Mojsov ir kitiems.

Fundamentinės fizikos „Breakthrough“ premija skirta daugiau nei 13 000 mokslininkų iš ATLAS, CMS, ALICE ir LHCb eksperimentų CERN'e.

Matematikos „Breakthrough“ premija skirta Dennisui Gaitsgory. Specialioji fundamentinės fizikos „Breakthrough“ premija įteikta Gerardui 't Hooftui.

Šešios „New Horizons“ premijos už ankstyvus karjeros pasiekimus fizikos ir matematikos srityse.

Trys „Maryam Mirzakhani New Frontiers“ premijos skirtos moterims matematikėms už išskirtinius ankstyvosios karjeros darbus.

Šešios „Breakthrough“ premijos po 3 milijonus dolerių šiemet įteiktos gyvybės mokslų, fundamentinės fizikos ir matematikos srityse.

Be to, fondas paskelbė, kad aštuoni ankstyvosios karjeros fizikai ir matematikai pasidalins šešias „New Horizons“ premijas po 100 000 dolerių. Trys moterys matematikės, neseniai apsigynusios daktaro disertacijas, kiekviena gaus po 50 000 dolerių siekiančią „Maryam Mirzakhani New Frontiers“ premiją.

Šių metų prizinis fondas sudaro 18,75 milijono dolerių, o per 14 „Breakthrough“ premijos gyvavimo metų bendra paskirtų lėšų suma jau viršija 326 milijonus dolerių.

„Šių metų „Breakthrough“ laureatai pasiekė neįtikėtinų laimėjimų – tarp jų ir gydymo metodai nuo sunkių ligų, paveikiančių milijonus žmonių visame pasaulyje. Tai dar kartą parodo, kokią transformuojančią galią turi smalsumu grindžiami fundamentiniai moksliniai tyrimai“, – sakė M. Zuckerbergas