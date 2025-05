Nuobodi mados puota? Į laukiamiausią „Met Gala“ plūdo išsipusčiusi Amerikos grietinėlė

Metropolitano meno muziejus prisipildė žvaigždžių. „Met Gala“ kiekvienais metais išsiskiria viena detale: kaskart keičiasi aprangos kodas.

Prabangią puotą tradiciškai rengia „Vogue“ žurnalo redaktorė Anna Wintour.

Tačiau šiemet daugelis gerbėjų liko nusivylę žvaigždžių įvaizdžiais – juos pavadino „nuobodžiais“, mat dažniausiai čia vyrauja ryškios spalvos.

Šiemet puotos tema buvo paremta Monicos L. Miller 2009 metais išleistos knygos „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity“. Ji buvo skirta pagerbti juodąją dandizmo kultūrą – stilių, pabrėžiantį eleganciją, rafinuotumą ir dėmesį asmeninei išvaizdai.

Tad Metropolitano meno muziejuje ištiestas kilimas nusidažė daugiausia juoda ir balta spalvomis – žvaigždės rinkosi žemę šluojančias sukneles, kurios ir blizgėjo, ir išsiskyrė įmantriomis detalėmis.

„Met Gala“ – tai labdaros pokylis, organizuojamas Kostiumų instituto. Šio renginio metu svarbiausi pasaulio dizaineriai demonstruoja savo autoritetą mados industrijoje, kurdami unikalius apdarus renginio svečiams.

„Met Gala“ istorija prasidėjo 1948 metais – iš pradžių tai buvo tiesiog labdaros vakarienė, kurios metu buvo renkamos lėšos Metropoliteno muziejaus Kostiumų instituto veiklai Niujorke finansuoti. Šiandien tai – tikra puota.