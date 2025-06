Mirė filme „Mulholland Drive“ dainavusi Rebekah Del Rio

Režisierių D. Lynchą su dainininke supažindino juos abu atstovavęs „Creative Artists Agency“ agentas Brianas Loucksas praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio viduryje.

R. Del Rio kiek anksčiau buvo sukūrusi Roy Orbisono dainos „Crying“ ispanišką versiją, kurią pavadino „Llorando“.

Jiems susitikus, režisierius paprašė dainininkės šią dainą atlikti ir ją slapta įrašė. Daina vėliau tapo vienos esminių jo filmo „Mulholland Drive“ scenų pagrindu ir ilgam įsiminė kino gerbėjams.

Vėliau ji buvo pakviesta įdainuoti kūrinius filmams „Southland Tales“, „Sin City“, „Man on Wire“, „Streets of Legend“. Po to R. Del Rio taip pat pasirodė pratęstame D. Lyncho seriale „Twin Peaks“, kur dainavo kartu su elektroninės muzikos atlikėju Moby, rašo „Variety“.

R. Del Rio gimė 1967 m. liepos 10 d. Kalifornijoje. Turėjo sūnų Phillipą C. DeMarsą, kuris mirė 2009 m., būdamas 23-ejų. Duomenų apie dainininkės ir dainų autorės aplinkybės kol kas nėra.