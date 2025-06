Venecijoje – prabangiausios šimtmečio vestuvės: susituokė Jeffas Bezosas ir Lauren Sánchez

Likus kelioms dienoms iki vestuvių, į Veneciją suplaukė 200–250 garsenybių. Tarp svečių tokios žvaigždės, kaip Oprah Winfrey Beyoncé ir Jay-Z, Kim Kardashian ir Kris Jenner Billas Gatesas, Ivanka Trump ir Jaredas Kushneris, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Katy Perry irr net Jordanijos karalienė Rania.

Nuotaka Lauren Sánchez tapo tikra stiliaus ikona – vien šiam savaitgaliui jai paruoštos net 27 suknelės. Pirmiausia visuomenė išvydo, kaip Lauren per susipažinimo vakarėlį „Welcome party“) pasipuošė „Schiaparelli“ aukštosios mados suknele. Spėjama, kad sukneles Lauren kuria „Oscar de la Renta“ ir „Dolce & Gabbana“ mados namų, o patarimus, kokias sukneles rinktis, dalijo ne kas kita, o mados karalienė Anna Wintour.

Jaunikis pasirinko elegancija alsuojantį prabangų kostiumą.

Skaičiuojama, kad trijų dienų šventė porai atseis nuo 7 iki 10 mln. JAV dolerių. Tačiau J.Bezosui, kurio turtas siekia apie 225 mlrd. JAV dolerių, tai – tiesiog dar viena investicija į nepamirštamą gyvenimo įvykį.

Pora apsistojo legendiniame „Aman Venice“ viešbutį šalia Didžiojo kanalo. Ten pat, per savo vestuves 2014-aisiais, buvo apsistoję George’as ir Amal Clooney.

Be to, J.Bezosas išnuomojo dar 5 Venecijos prabangiausius viešbučius svečiams. Kambarių kainos – nuo 3 000 iki 32 000 JAV dolerių už naktį.

Scenoje – pasaulinės muzikos žvaigždės. Nors oficialiai nepatvirtinta, pranešama, kad pora troško ir darė viską, kad vestuvių svečius linksmintų Eltonas Johnas ir Lady Gaga.

Venecija iš šios puotos mato naudą. Vietos valdžia nurodo, kad vestuvės miestui atnešė milijoninę ekonominę naudą – nuo taksi iki restoranų, nuo vietinių tiekėjų iki saugumo darbuotojų. 80 pricentų paslaugų ir dekoracijų – vietinės kilmės, įskaitant Murano stiklą, gėles ir desertus. Organizuoti savo šventę Jeffas ir Lauren patikėjo „Lanza & Baucina“ komandai.

Pora dar prieš vestuves išsiuntinėjo kvietimus, kuriuose nurodė, jog dovanų jiems nereikia. Vietoj to jie prašė paremti Venecijos organizacijas, taip prisidedant prie miesto gerovės. Be to, pora ketina paaukoti lėšų kultūros paveldo saugojimui. Tad jų vestuvės turi ir socialinį prieskonį.