Išgirdę apie naują Bonnie Blue sekso rekordą, ją visam laikui išmetė net „Only Fans“: „Nesuvokia ribų“

Aštrūs pasisakymai, rekordai, tūkstančiai vyrų, vakarėliai.

Dar prieš metus mažai kas žinojo, kas ta B.Blue. Tuomet ji išgarsėjo skambiu pasisakymu, jog ketina permiegoti su 1000 vyrų vos per vieną dieną. Taip ji siekė būti geriausia ir, žinoma, žiniasklaidai tai buvo gardus kąsnelis.

Be to, ji garsiai kalbėjo, jog nori berniukus paversti vyrais, teigė uždirbanti šešiaženkles sumas per mėnesį.

Tačiau panašu, kad jos era jau baigėsi.

B.Blue dabar paskelbė, jog planuoja „zoologijos sodo“ performansą: 2000 vyrų ir ji – stiklinėje dėžėje, leisianti jiems daryti, ką tik nori.

Tačiau sekėjams tai nepatiko, tai įvardijo, kaip prievartos romantizavimą. Ir pati „Only Fans“ platforma buvo griežta.

„Tokio turinio platformoje nebus. Ji peržengė ribas“, – teigė platformos atstovai ir prasitarė, kad tai – nebe performansai, o ribų nesuvokimas. Tuo tarpu Bonnie pripažino, kad tai ją liūdina.

Šiuo metu ji persikėlusi į kitą platformą ir siekia susirinkti prenumeratorius.