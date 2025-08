Po O. Osbourne'o mirties – dar vienas kirtis: tragiškai žuvo kita roko legenda

Grupės „The Bollock Brothers“ lyderis nuskendo Bundorane, Airijoje, liepos 26 d. Žinią socialiniuose tinkluose patvirtino grupės būgnininkas Patas Pattynas.

„Su dideliu liūdesiu turiu pranešti baisią naujieną. Deja, mūsų vokalistas J. McDonaldas praėjusią naktį mirė Airijoje, regis, per maudynių nelaimę.

Jo vaikai paprašė, kad šią žinią perduočiau šiuo būdu… Šeima ir visa „The Bollock Brothers“ grupė yra ištikti šoko…

Bandysime tai kažkaip priimti, bet nebus lengva…

Prašome šiandien mums neskambinti, duokite šiek tiek laiko… Ilsėkis ramybėje, mano drauge… Man tavęs labai trūks…“, – rašė jis.

Socialiniuose tinkluose sužinoję naujieną skausmą liejo ir atlikėjo gerbėjai.

„Dar viena legenda mus palieka. Ilsėkis ramybėje. Jo daug kam trūks. Užuojauta šeimai, draugams, grupės nariams ir gerbėjams“, – rašė vienas.

„Ilsėkis ramybėje, J. McDonaldai. Tavęs tikrai trūks...“, – pridėjo kitas.

Iki netikėtos mirties Jockas dirbo prie naujo singlo ir albumo.

Jis įkūrė legendinę punk grupę 1979 m., o „The Bollock Brothers“ per savo karjerą išleido devynis studijinius albumus, keturis gyvo garso albumus ir net 28 singlus.

Jie geriausiai žinomi dėl savo versijos Serge’o Gainsbourgo prancūziškos dainos „Harley David (Son of a Bitch)“ ir Alexo Harvey kūrinio „Faith Healer“.

Tarp kitų jų hitų – „Horror Movies“, „The Bunker“, „The Legend of the Snake“ ir „The Slow Removal of the Left Ear of Vincent van Gogh“.