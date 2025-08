Mirė 8-ajame dešimtmetyje išgarsėjusi Holivudo aktorė L. Anderson

Skelbiama, kad aktoriaus Berto Reynoldso buvusi žmona mirė po užsitęsusios ligos, likus vos kelioms dienoms iki 80-ojo jubiliejaus.

Aktorės atstovas spaudai pranešė, kad jos gyvybė užgeso Los Andželo ligoninėje.

L. Anderson labiausiai išgarsėjo dėl savo vaidmens kaip žavi ir sumani sekretorė Jennifer Marlowe televizijos komedijoje „WKRP in Cincinnati“.

Už šį išskirtinį vaidmenį ji pelnė dvi „Emmy“ nominacijas ir tris „Auksinio gaublio“ nominacijas.

Taip pat L. Anderson sužibėjo, kai 1983 m. kartu su B. Reynolds'u pasirodė kino filme „Stroker Ace“. Vėliau jiedu susituokė ir tapo bulvarinės spaudos dėmesio objektu, tačiau 1994 m. jų keliai išsiskyrė.

Didžiąją dalį karjeros ji praleido televizijoje, pasirodydama 8-ojo dešimtmečio serialuose „S.W.A.T.“ ir „Police Woman“.

Po pasirodymo komedijoje „WKRP in Cincinnati“ L. Anderson trumpai vaidino komedijos seriale „Easy Street“ ir keliuose televizijos filmuose, įskaitant „A Letter to Three Wives“ ir „White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd“.

L. Anderson gedi vyras Bobas Flickas, dukra Deidra su savo vyru Charlie Hoffmanu, sūnus Quinton Anderson Reynoldsas, anūkės McKenzie ir Megan Hoffman bei kiti.

Artimiausiu metu Holivudo amžinybės kapinėse planuojamos privačios šeimos laidotuvės.