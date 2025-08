Neįprastas aktorės S. Sweeney pasirodymas reklamoje virto skandalu: kaltina nacistinės propagandos skleidimu

Praėjusią savaitę drabužių prekės ženklo atstovai paskelbė, kad serialo „Euforija“ žvaigždė vadovaus naujai kampanijai su šūkiu: „Sydney Sweeney turi puikius džinsus“ (angl. Sydney Sweeney Has Great Jeans).

Gatvėse pasirodė ir reklaminiai plakatai, ant kurių matėsi pozuojanti aktorė ir šis šūkis.

Tačiau ne vienas ant plakato pastebėjo balta linija perbrauktą žodį „Genes“ (liet. genai), kurį pakeitė šalia parašytas žodis „Jeans“.

Be to, viename iš kampanijos paskelbtų reklaminių vaizdo įrašų aktorė matoma gulinti ir seganti džinsus. Per garsinį intarpą S. Sweeney kalba apie tai, kaip iš tėvų paveldimi genai lemia tokius bruožus kaip „plaukų spalva, asmenybė ir net akių spalva.“

Tada mėlynakė S. Sweeney įrašo pabaigoje pažiūri į kamerą ir sako: „Mano džinsai mėlyni“ (angl. „My jeans are blue“).

Pasirodžius šiems reklaminiams įrašams, būrys internautų kaltino šią reklamą esant tariama nacistinės propagandos forma ir įžvelgė joje subtilų, rasistines pažiūras atspindintį pranešimą.

Internautų akimis, reklamoje akivaizdžiai išaukštinami genetiniai S. Sweeney bruožai – šviesūs plaukai ir mėlynos akys.

„Kai šie bruožai nuolat pateikiami kaip genetinis pranašumas, mes žinome, prie ko tai veda. Tai atkartoja pseudomokslinę kalbą apie rasinį pranašumą. Visą istoriją šie bruožai buvo naudojami rasinei hierarchijai įtvirtinti“, – rašė viena „TikTok“ vartotoja.

Daugelis gerbėjų pritarė šiai nuomonei ir išreiškė pasipiktinimą reklama „American Eagle“ įrašo komentaruose.

„Kas patvirtino šią kampaniją?“, – parašė vienas vartotojas.

„Štai kas nutinka, kai iš visų rasių pavaizduoji tik vieną. Ypač tokiais laikais. Reklamos kūrėjai taip įsitraukė į šį „sumanaus žodžių žaismo“ triuką, kad nepastebėjo to, kas yra akivaizdu kiekvienam, kuris nėra baltaodis“, – pridūrė kitas.

„Niekada daugiau nepirksiu iš „American Eagle“, – pareiškė trečias asmuo.

„Dieve mano – tai tokia iškreipta kampanija“, – komentavo kitas.

„Primena subtilią 1930-ųjų Vokietiją“, – pridūrė dar vienas.