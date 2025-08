Ūsuotą imtynininką dievino visas pasaulis: atskleistos spalvingos H. Hogano gyvenimo detalės

Imtynininkas, aktorius ir verslininkas Terry Gene'as Bollea, žinomas Hulko Hogano slapyvardžiu, mirė savo namuose Floridoje sustojus širdžiai. Pastaruoju metu jis turėjo rimtų sveikatos problemų – Hoganui buvo atlikta kaklo operacija, po kurios kilo komplikacijų. Šaltinių teigimu, blogėjančiai sportininko būklei įtakos galėjo turėti steroidų vartojimas.

Hoganas ir jo kultiniai ūsai daug nusipelnė Amerikos popkultūrai. Tačiau prieš tai Amerikos popkultūra, o tiksliau – „Marvel“ komiksų serija – sukūrė patį Hulką Hoganą.

Sporto karjeros pradžioje T.G.Bollea dalyvavo pokalbių laidoje, kurios kitas svečias buvo aktorius Lou Ferrigno – tuo metu žaliojo superherojaus Halko vaidmens atlikėjas.

Kalbėdamas su kviestinėmis žvaigždėmis laidos vedėjas užsiminė, kad dviejų metrų ūgio T.G.Bollea, tiesą sakant, daug panašesnis į Halką negu pats Holivudo Halkas. Sportininkui pastaba patiko ir netrukus jis pradėjo prisistatyti pravarde, kuri visiems laikams įėjo į istoriją.

Kine Hoganas debiutavo jau būdamas imtynių superžvaigždė ir padarė tai filme, kuris jam puikiai tiko, – „Rokis III“ („Rocky III“). Nuo dalyvavimo šioje 1982-ųjų juostoje Hulką atkalbinėjo rėmėjai, baimindamiesi, kad sportininkui nepakaks aktorinio talento. Pasirodė visiškai priešingai: imtynininko žavesys padėjo jam tapti vienu ryškiausių juostos herojų ir padidino jo atpažįstamumą viešojoje erdvėje.

Sylvesterio Stallone filme Hoganas iš tiesų vaidino pasaulio imtynių čempioną – galingąjį Tanderlipsą, su kuriuo kovoja Rokis. Kovos scena buvo filmuojama net 10 dienų – be kita ko, ir todėl, kad S.Stallone vis negalėjo sugalvoti, kaip turėtų pakelti 130 kg sveriantį Hoganą.

Galiausiai buvo nuspręsta pagudrauti: Hulkas pats užšoko ant „priešininko“ ir jam tereikėjo porą sekundžių išlaikyti šį raumenų kalną. Po epizodinio pasirodymo seriale „A komanda“ („The A-Team“) Hoganas gavo ir pirmąjį didesnį vaidmenį – veiksmo filme „Kova be taisyklių“ („No Holds Barred“) sportininkas įkūnijo.... vėl imtynininką, kuriam šį kartą pagalius į ratus kaišioja piktavaliai.

Aktorinės karjeros viršūnę Hoganas pasiekė 10-ajame dešimtmetyje: tuo metu jis atliko pagrindinius vaidmenis 10-yje filmų. Visi jie buvo genetiškai nesuderinami su „Oskarais“ ir kitais rimtais apdovanojimais, tačiau puikiai tiko vaizdajuosčių epochai – pramoginės, lengvos juostos rėmėsi Hulko vyrišku žavesiu ir idealiai tiko žmonėms, kurie jau buvo matę visus filmus su Chucku Norrisu.

Laimei, Hoganui nereikėjo vaidinti vien imtynininkų: „Nepaprastoje komandoje“ („Suburban Commando“) jis tapo tarpgalaktiniu herojumi, filme „Ponas auklė“ („Mr. Nanny“) – auklėtoju– asmens sargybiniu, „Šnipų klube“ („The Secret Agent Club“) – slaptuoju agentu, filme „Stipruolis Kalėdų Senelis“ („Santa with Muscles“) – raumeningu milijonieriumi, gelbstinčiu našlaičius, TV filme „Velnio salos užpuolimas“ („Assault on Devil's Island“) – „jūrų ruoniu“, elitiškiausių JAV specialiosios paskirties pajėgų komandos nariu, veiksmo filme „The Ultimate Weapon“ – patyrusiu samdiniu.

Naujojo amžiaus pradžioje „B“ kategorijos veiksmo filmų populiarumas išblėso ir Hulko paklausa sumažėjo iki epizodinių pasirodymų vaidybiniuose filmuose ir animacinių filmų („Gnomeo ir Džiuljeta“, „Robot Chicken“) garsinimo.

Be kino, Hoganas išbandė jėgas muzikoje (išleido albumą „Hulk Rules“, kuris pasiekė „Billboard Top Kid Audio“ sąrašo 15 vietą, taip pat įrašė bendrą kūrinį su grupe „Green Jellÿ“, vertėsi restoranų verslu (nelabai sėkmingai), prekyba žaislais (Hulkas yra beveik 200 figūrėlių, kurių parduota milijonai, prototipas), taip pat reiškėsi televizijoje – tapo jam ir jo šeimai skirtos laidos „Hogan Knows Best“, taip pat jo atšakos „Brooke Knows Best“, kurios centre buvo jo dukra, herojumi.

2015 m. Hogano reputaciją suteršė skandalas, susijęs kaip tik su jo atžala Brooke: į internetą pateko vaizdo įrašas, kuriame imtynininkas bara savo dukrą dėl intymių ryšių su tamsiaodžiu vyru ir kelis kartus pakartoja žodį „negras“, kuris amerikiečių kalboje turi rasistinį įžeidžiamą atspalvį.

Įdomu, kad tuomet imtynininką išgelbėjo jo tamsiaodžiai draugai: ne viena žvaigždė, tarp jų ir krepšininkas Dennisas Rodmanas, užstojo sportininką, o po nuoširdaus Hulko atsiprašymo visuotinis pasipiktinimas galiausiai atslūgo.

Kitas didelį atgarsį turėjęs skandalas kilo po to, kai bulvarinis interneto leidinys „Gawker“ paskelbė pornografinio vaizdo įrašo fragmentą, kuriame figūravo Hulkas. Aktorius iškart pareiškė, kad ne tik nedavė leidimo publikuoti intymaus vaizdo įrašo, bet ir nežinojo, kad tuo metu kamera buvo įjungta.

Jis kreipėsi į teismą, pasitelkęs į pagalbą vieną „PayPal“ įkūrėjų Peterį Thielį, kuris apmokėjo bylinėjimosi išlaidas. Iš pradžių teismas nurodė „Gawker“ sumokėti daugiau kaip 100 mln. dolerių ir leidinys buvo priverstas skelbti bankrotą. Vėliau Hoganas pasielgė kilniaširdiškai – sudarė su žurnalistais taikos sustartį ir sumažino mokėjimų sumą iki 31 mln. dolerių.

Paskutinis ryškus Terry karjeros įvykis – jo pasirodymas JAV prezidento Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos mitinge. Po emocingos kalbos, kurioje aktorius pareiškė visapusiškai palaikantis respublikonų kandidatą, aidint plojimams jis nusimetė švarką ir suplėšė marškinėlius. Po jais buvo dar vieni marškinėliai su D.Trumpo šūkiu „Padarykime Ameriką vėl didžią“.

Nuo šio dešimtmečio pradžios Hulkas Hoganas dėl amžiaus ir sveikatos problemų buvo beveik išnykęs iš žiniasklaidos lauko, tačiau ir toliau gyveno visavertį gyvenimą: likus keleriems metams iki mirties išsiskyrė su ilgamete žmona ir vedė jauną jogos mokytoją, gimusią 1978-aisiais, t. y. tais pačiais metais, kai buvo parodyta pokalbių laida, kurioje T.G.Bollea virto Hulku Hoganu.