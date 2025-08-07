Neseniai pagimdžiusios rusų influencerės triukas baigėsi nelaime: patyrė stuburo traumą

Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
2025 m. rugpjūčio 7 d. 19:21
Neseniai pagimdžiusi rusų nuomonės formuotoja Mariana Vasiuc nėrė į tikrą avantiūrą – ji ryžosi atkartoti garsios dainininkės Nicki Minaj aukštakulnių iššūkį, tačiau šis bandymas baigėsi skaudžia nelaime.
Šis aukštakulnių iššūkis išpopuliarėjo dar 2013 m., N. Minaj išleidus dainos „High School“ vaizdo klipą, kuriame ji avėdama aukštakulnius tupi ant vienos kojos.
Neseniai tai tapo tikru „TikTok“ fenomenu – žmonės ėmė lavinti savo pusiausvyrą ir lipo ant pačių įvairiausių objektų.
Šią pozą mėginusi atkartoti nuomonės formuotoja, ko gero, nesitikėjo tokios baigties – nukritusi nuo stalo ji patyrė stuburo traumą.
Socialiniuose tinkluose jos pačios paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip ji avėdama aukštakulnius užlipa ant kūdikių mišinio dėžės, pastatytos ant puodo. Šalia esantis žmogus laiko jos ranką, o ji bando išsilaikyti.
Tačiau vos tik paleidus ranką, Mariana prarado pusiausvyrą – puodas nuslydo ir ji nukrito nuo stalo.
Vėliau nuomonės formuotoja pranešė, kad dėl šio nevykusio bandymo ji susilaužė stuburą.
Tačiau panašu, kad dėl to ji visai neliūdi – moteris teigė, kad per dieną tapo žvaigžde, o patirta trauma – išgydoma.
„Jaučiuosi puikiai, laikausi gydytojų nurodymų ir dabar gyvenu kaip žvaigždė“, – aiškino M. Vasiuc.
