Skaudi netektis: mirė aktoriaus Brado Pitto 84-erių mama

Skelbiama, kad moteris mirė sulaukusi 84 metų. Aktoriaus atstovas spaudai atsisakė komentuoti.
B. Pittas kartu su savo broliu Dougu ir seserimi Julie buvo užauginti Springfilde, Misūryje. Jo motina dirbo mokykloje, o tėvas Williamas – pervežimų įmonės savininkas.
Po skaudžios netekties aktoriaus dukterėčia Sydney (Jane anūkė) pagerbė anapilin iškeliavusią Jane.
Trečiadienį savo „Instagram“ paskyroje ji rašė, kad močiutė turėjo „didžiausią širdį“ ir „nuoširdžiai rūpinosi visais ir viskuo, be jokių pasiteisinimų.
„Mano miela močiute, mes dar nebuvome pasiruošę, kad tu išeitum, bet žinojimas, kad dabar tu vėl gali laisvai dainuoti, šokti ir tapyti, padaro šią netektį truputį lengvesne.
Ji sugebėdavo suspėti su visais 14 mūsų, anūkų, nieko nepraleisdama. Jos meilė neturėjo ribų, ir kiekvienas, kuris ją sutiko, tai jautė. Nežinau, kaip gyvensime toliau be jos... Mums tikrai pasisekė turėti ją šalia augant, ir žinau, kad ji ir toliau gyvens mumyse“, – rašė ji.
Nors Jane ir Williamas dažniausiai vengė dėmesio, kartais jie pasirodydavo kartu su garsiuoju sūnumi ant raudonojo kilimo. Pavyzdžiui, kai jų sūnus gavo „Oskarą“.
Beje, nedaugeliui žinoma, kad 2009 m. B. Pittas, jo brolis ir sesuo paaukojo 1 mln. dolerių Misūrio ligoninei, kur buvo atidarytas naujas skyrius, pavadintas jų mamos garbei – Jane Pitt vaikų onkologijos centras.
Tame regione tai buvo pirmasis centras, kuriame buvo įdarbinti vaikų onkologas ir hematologas, rašė „CBS News“.