Šokiruojančios Kim Kardashian kūno linijos vėl dėmesio centre: gerbėjams tai kelia nerimą

Naujausioje Instagrame pasidalintoje fotosesijoje, realybės šou žvaigždė gerbėjus pritrenkė atvira ir itin prigludusia apranga, kuri pabrėžė jos kūno linijas bei išryškino ypač siaurą liemenį.
Kim pozavo vilkėdama legendinio dizainerio Thierry Mugler juodą korseto tipo bodį. Prie nuotraukų ji pridėjo užrašą: „Mugler Magija.“
Ji taip pat pasidalino archyviniu kadru iš 1998 metų mados šou Paryžiuje, kuriame tą patį drabužį demonstravo raudonplaukė manekenė.
Šis įvaizdis ir itin siauras jos liemuo sukėlė reakcijų audrą.
„Vienas ikoniškiausių Mugler drabužių“, „Kim atrodo nuostabiai. Myliu, „Koks liemens dydis? Noriu pasilyginti“, – rašė komentatoriai.
Tačiau šalia pagyrų atsirado ir sunerimusių gerbėjų.
„Valdove, tu žudai, bet ar gali kvėpuoti?“, „Proporcijos atrodo labai keistai ir iškraipytai“, – pridėta komentarų skiltyje.
Tai ne pirmas kartas, kai K. Kardashian pribloškia siaura talija ir aptemptais siluetais.
2024 m. „Met Gala“ pokylyje Niujorke ji pasirodė vilkėdama suknelę, pabrėžiančią klubus ir siaurutėlį liemenį.
Nors kai kurie jos įvaizdžiai kelia diskusijų, ši versli ir ambicinga moteris nesiliauja laužyti standartų.
