Gerbėjams piktinantis nauja S. Sweeney reklama – D. Trumpo palaikymas ir kritika T. Swift

Kalbėdamas su žurnalistais rugpjūčio 3-ąją, D. Trumpas entuziastingai komentavo S. Sweeney pasirodymą reklamoje, kuri sulaukė prieštaringų vertinimų dėl, anot kritikų, problemiškų poteksčių.
Kitą rytą „Truth Social“ platformoje prezidentas jai skyrė ir žinutę.
„Sydney Sweeney, registruota Respublikonė, turi karščiausią reklamą. Tai – „American Eagle“, o džinsai tiesiog yra graibstomi iš lentynų! Pirmyn, Sydney!“, – džiaugėsi jis. Paskui jo dėmesys pasisuko prie T. Swift, kuri dar 2024-ųjų rudenį parėmė demokratę Kamalą Harris. Nuo to momento Trumpo kritika dainininkei tapo nuolatinė.
„Pažiūrėkite į dainininkę Taylor Swift. Kai tik pasakiau, kad jos nekenčiu, ji buvo nušvilpta iš „Super Bowl“ ir tapo nebe karšta. Būti Respublikonu – tai, ko jūs norite. Ačiū už dėmesį!“, – baigė jis. Įniršio prieš T. Swift nesumažino net tai, kad jo anūkė Arabella liko ištikima atlikėjos gerbėja ir 2024 m. spalį su mama Ivanka lankėsi „Eras Tour“ koncerte.
Apie S. Sweeney politinės pažiūras pirmasis pranešė „Buzzfeed News“, tuo metu aktorę užgriuvo kritikos banga dėl jos naujos reklaminės partnerystės.
Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, kad praėjusią savaitę drabužių prekės ženklo atstovai paskelbė, kad serialo „Euforija“ žvaigždė vadovaus naujai kampanijai su šūkiu: „Sydney Sweeney turi puikius džinsus“ (angl. Sydney Sweeney Has Great Jeans).
Gatvėse pasirodė ir reklaminiai plakatai, ant kurių matėsi pozuojanti aktorė ir šis šūkis.
Tačiau ne vienas ant plakato pastebėjo balta linija perbrauktą žodį „Genes“ (liet. genai), kurį pakeitė šalia parašytas žodis „Jeans“.
Pasirodžius šiems reklaminiams įrašams, būrys internautų kaltino šią reklamą esant tariama nacistinės propagandos forma ir įžvelgė joje subtilų, rasistines pažiūras atspindintį pranešimą.
Internautų akimis, reklamoje akivaizdžiai išaukštinami genetiniai S. Sweeney bruožai – šviesūs plaukai ir mėlynos akys.