Plinta pikantiškas princo Williamo ir C. Middleton vaizdo įrašas: jame – žaismingas poros elgesys

Socialiniame tinkle „TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip C. Middleton švelniai pliaukšteli savo vyrui Williamui per sėdmenis.
Šis įrašas buvo darytas 2023 m. vasario 19 d., kuomet pora įžengė į „Royal Festival Hall“ salę Londone, kur vyko BAFTA filmų apdovanojimai.
Netikėtą akimirką įamžino vienas gerbėjas, kuris stovėja šalia praeinančios poros.
Iš tiesų, tai gana retas atvejis, kai jiedu demonstruoja tokią savo pašėlusią pusę – dažniausiai pora stengiasi egtis subtiliai, paisydami karališkosios šeimos etiketo.
Nepaisant to, šį meilės gestą karališkosios šeimos gerbėjai įvertino palankiai – jie buvo sužavėti poros žaismingumu.
Po įrašu pasipylė daugybė komentarų, internautai gyrė porą ir negalėjo atsižavėti jų šiltai santykiais.