Pop žvaigždė Kelly Clarkson išgyvena tragišką netektį: mirė vos 48-erių buvęs vyras

„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad Brandonas Blackstockas mus paliko. Brandonas daugiau nei trejus metus drąsiai kovojo su vėžiu.
Jis mirė ramiai, apsuptas artimųjų. Dėkojame už jūsų mintis ir maldas bei prašome gerbti šeimos privatumą šiuo itin sunkiu metu“, – skelbė žinomo vyro atstovas spaudai.
Rugpjūčio 6-ąją, trečiadienį, K. Clarkson viešai pranešė, kad buvęs jos sutuoktinis sunkiai sirgo. Dėl to ji nusprendė atidėti koncertus Las Vegase, kad galėtų būti šalia jųdviejų vaikų – 11-metės River ir 9-mečio Remingtono.
„Nors paprastai saugau savo asmeninį gyvenimą, pastarieji metai buvo ypatingai sunkūs – mano vaikų tėvas sirgo, ir dabar turiu būti šalia jų,“ – rašė ji.
B. Blackstockas turėjo dar du vaikus – Savannah ir Sethą – iš ankstesnės santuokos. 2022 m. jis tapo seneliu, kai vyriausioji dukra Savannah susilaukė sūnaus, vardu Lake.
Kelly ir Brandonas pirmą kartą susitiko 2006 m. per „Academy of Country Music Awards“ repeticiją, kai Brandonas dar buvo vedęs savo pirmąją žmoną Melissą Ashworth.
„Jis praėjo pro šalį ir visus prajuokino. Pasakiau sau: „Aš su juo būsiu. Aš tai jaučiu',“ – 2013 m. pasakojo dainininkė.
Vėliau jų keliai vėl susikirto per „Super Bowl“, ir 2013 m. spalį pora susituokė. Po vedybų B. Blackstockas tapo ir Kelly vadybininku
Tačiau 2020 m. K. Clarkson pateikė skyrybų prašymą, o 2022 m. skyrybos buvo oficialiai baigtos.
Kelly ClarksonnetektisVyras
Rodyti daugiau žymių