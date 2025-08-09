Avarija Jūrmaloje: aiškėja, kaip buvo sužeistas Maksimas Galkinas

Daugiau detalių apie įvykusią avariją „Telegram“ kanale, remdamasi savo šaltinių informacija, atskleidė žurnalistė Božena Rynska.
Pasak jos, nelaimė įvyko vienoje tyliausių miesto gatvių – Viduso prospekte. Komikas važiavo dviračiu, kai jį partrenkė iš šalutinio kelio į pagrindinį išvažiavęs automobilis.
„Moteris senu „Volkswagen“ automobiliu įvažiavo į Maksimą net nesulėtinusi greičio. Automobilis buvo toks senas, kad stiklas buvo seno tipo – jis perpjovė ranką, pažeidė arteriją ir sausgysles“, – teigė žurnalistė.
B. Rynskos teigimu, vairuotoja po susidūrimo sustojo tik kelioms sekundėms. Žurnalistė pridūrė, kad M. Galkinas važiavo laikydamasis visų eismo taisyklių – buvo su šalmu ir blaivus.
Apie įvykį penktadienio popietę socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje prabilo ir pats komikas. Vaizdo įraše jis patvirtino, kad važiuodamas dviračiu pateko į avariją.
„Važiavau pagrindiniu keliu visiškai blaivus ir laikydamasis visų taisyklių, kai iš gretimos gatvės į mane atsitrenkė automobilis. Deja, vairuotojas nestabdydamas iššoko į pagrindinį kelią, ir aš į jį atsitrenkiau. Štai gipsinis tvarstis“, – rodydamas sugipsuotą ranką pasakojo M. Galkinas.
Nepaisant patirtos traumos, atlikėjas užtikrino, kad visi suplanuoti koncertai įvyks, o jis stengsis kuo greičiau pasveikti.