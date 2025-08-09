Po skandalingo tyrimo išvadų – netikėtas princo Harry sprendimas

Jungtinės Karalystės labdaros komisija atliko išsamų tyrimą, kurio išvadose kritikos sulaukė abi konfliktuojančios pusės. Vis dėlto tyrėjai nerado įrodymų, patvirtinančių kaltinimus dėl sisteminių patyčių, priekabiavimo ar diskriminacijos, įskaitant mizoginiją ar mizoginoirą, kuriuos buvo pateikusi organizacijos pirmininkė dr. Sophie Chandauka.
Komisija konstatavo, kad nesugebėjimas konstruktyviai spręsti nesutarimų organizacijos viduje smarkiai pakenkė „Sentebale“ reputacijai ir kėlė grėsmę visuomenės pasitikėjimui labdara. Tyrėjai sukritikavo ir princą Harry, ir kitus patikėtinius, kurie pavasarį masiškai atsistatydino, kai konfliktas tapo viešas.
„Sentebale“ princas Harry įkūrė 2006 m., pagerbdamas savo velionės mamos, princesės Dianos, atminimą. Organizacija teikia pagalbą nuo AIDS nukentėjusiems našlaičiams Lesote ir kitose regiono šalyse. Jos pavadinimas vietos kalba reiškia „nepamiršk manęs“.
Kovo mėnesį princas atsisakė globėjo pareigų, tuomet dar tikėdamasis, kad tyrimas atskleis tiesą ir sudarys sąlygas jam sugrįžti į organizacijos veiklą. Tačiau praėjusią savaitę jis patvirtino neketinantis to daryti.
„Atsižvelgdamas į pradinę „Sentebale“ misiją ir gerbdamas jo bei princo Seeiso pradėtą darbą, Sasekso kunigaikštis sieks naujų būdų, kaip tęsti paramą Lesoto ir Botsvanos vaikams“, – teigė jo atstovas.
Dr. S. Chandauka teigė, kad būtent ji dar vasarį pranešė komisijai apie valdymo problemas. Pasak jos, netrukus po to atsistatydinę patikėtiniai pradėjo „neigiamą žiniasklaidos kampaniją“, kuri padarė „neapskaičiuojamą žalą“ organizacijos veiklai. Ji taip pat apkaltino princą masinėmis patyčiomis ir mizoginoira, nes siekė labiau perkelti veiklą į Afriką bei diversifikuoti finansavimo šaltinius, užuot rėmusis polo turnyrais.
Užbaigusi tyrimą, komisija „Sentebale“ pateikė veiksmų planą, skirtą sustiprinti valdymą. Pagrindinėmis problemomis įvardyti neaiškiai apibrėžti atsakomybės vaidmenys ir vidaus politikos trūkumai, kurie paskatino įtampą ir galiausiai lėmė masinį patikėtinių pasitraukimą.
Labdaros komisijos vadovas Davidas Holdsworthas pabrėžė, kad nors aistra veiklai paprastai yra labdaros organizcijų stiprybė, šiuo atveju ji tapo silpnybe, užgožusia organizacijos pasiekimus ir pakenkusia gebėjimui padėti tiems, kam ši organizacija buvo sukurta.
„Sentebale“ teigė teigiamai vertinanti komisijos išvadas ir pridūrė, kad naujai paskirti patikėtiniai užtikrins sklandų organizacijos darbą ateityje.