Praėjus beveik 20-mečiui po mirties paaiškėjo skandalingos detalės: S. Irwinas šeimai paliko skolas

Dailymail.com skelbia, kad tai buvo vos 200 tūkst. dolerių vertės gyvybės draudimas. Jo žmona Terri Irwin 2024 m. atvirai pasakojo, kad po vyro netekties šeimai teko spręsti rimtus finansinius iššūkius.
„Buvome skolose... Ir Steve'o gyvybės draudimas net nepadengė pusės savaitės darbuotojų atlyginimų“, – sakė ji. Vis dėlto, nepaisant šių sunkumų, Terri atskleidė, kad pora buvo pasiruošusi – jie turėjo 10 metų verslo planą, o Steve'as buvo parengęs tvirtą testamentą, kuris saugojo nuo galimų išorinių pretenzijų.
Steve'o tikroji dovana šeimai – tai ne milijonai banko sąskaitoje, o perduota meilė gamtai. Jo vaikai – Robertas (21 m.) ir Bindi (27 m.) – tapo tikraisiais kovotojais dėl laukinių gyvūnų, tęsiančiais tėvo darbą ir vertybes.
2006 m. rugsėjo 4 d. Steve'o gyvybę tragiškai nutraukė trumpauodegės rajos dūris į krūtinę, kai jis filmavo medžiagą Didžiajame barjeriniame rife.
Privačios laidotuvės įvyko rugsėjo 9 d. „Australia Zoo“ teritorijoje, o visuotinis atsisveikinimas surengtas rugsėjo 30 d. „Crocoseum“ amfiteatre – renginį stebėjo daugiau nei 300 milijonų žmonių visame pasaulyje.
2025 m. birželį, duodamas interviu BBC radijuje, R. Irwinas vos tramdė emocijas išgirdęs tėvo archyvinį įrašą. Jame Steve'as kalbėjo apie svajonę, kad jo vaikai perims gamtosaugą – ir tęs jo kovą.
S. Irwinas galbūt nepaliko vaikams milžiniško materialinio turto. Tačiau jis jiems paliko dar didesnę vertybę – pasaulį, kurį verta saugoti, meilę gyvybei, ryžtą keisti ir stiprų gyvenimo tikslą.
Robertas IrwinasSteve'as IrwinasPinigai
