Už Atlanto – šiurpą keliantis įvykis: šaltakraujiškai nužudytas 35-erių aktorius

Rugpjūčio 2-osios vakarą Ričmonde A. Turckas vedžiojo savo šunį Laną ir pastebėjo prie daugiabučio besiginčijančią porą. Pamatęs, kad situacija greitai kaista, A. Turckas nusprendė įsikišti ir nuraminti ginčą. Tačiau konflikto metu 19-metis vaikinas išsitraukė ginklą, šovė į aktorių, o netrukus paleido kulką ir į save.
Atvykusi policija rado abu vyrus sunkiai sužeistus. A. Turckas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
Po mirties aktoriaus artimieji žiniasklaidai jautriai teigė, kad velionio organai bus paaukoti, taip suteikiant viltį kitiems žmonėms.
„Tikimės, kad tie, kuriems jo organai išgelbės gyvybę, žinos – juose plaka herojaus širdis“, – teigė šeima, pabrėždama, jog Adamas rizikavo gyvybe, kad apsaugotų žmogų, kuriam grėsė pavojus.
Pasak jų, jei ne jo įsikišimas, šiandien viena gyvybė būtų prarasta.
Ričmondo policijos vadovas Rickas Edwardsas įvykį pavadino tragiška ginkluoto smurto istorija, kurios auka tapo žmogus, tiesiog siekęs padėti.
„Tai skaudus priminimas, kad bendruomenė turi ir toliau kovoti su ginkluotu smurtu“, – sakė jis.
Virdžinijos teatras, kuriame aktorius buvo gerai žinomas, taip pat pagerbė jo atminimą.
„Adamas buvo ne tik talentingas aktorius ir aistringas aktyvistas, bet ir mylimas bendruomenės narys. Jo kūryba, sąžiningumas ir užuojauta palietė daugelį. Jo netektis – skaudi visiems“, – rašoma teatro išplatintame pareiškime.