Privačiose legendinio imtynininko H. Hogano laidotuvėse nepasirodė jo dukra Brooke: pasakė, kodėl

Vis dėlto, atsisveikinti su tėčiu neatvyko H. Hogano dukra Brooke. Tą pačią dieną moteris paaiškino, kodėl priėmė sprendimą nedalyvauti tėčio laidotuvėse.
Kaip rašo „People“, laidotuvės vyko Sylvan Abbey memorialiniame parke ir laidojimo namuose – būtent šiame mieste H. Hoganas, kurio tikrasis vardas Terry Gene Bollea, gyveno kartu su savo žmona.
Brooke pastaruosius dvejus metus nebendravo su tėvu ir nepasirodė jo laidotuvėse taip pakurstydama aplinkinių kalbas.
Tačiau tą pačią dieną 37-erių moteris „Instagram“ paskyroje paaiškino savo sprendimą, pasidalydama ir paplūdimyje darytomis nuotraukomis, kuriose matyti ji pati, 39 metų vyras Stevenas Oleksy bei jų dvyniai Oliveris ir Molly, gimę 2025 m. sausį.
„Mano tėvas nemėgo laidotuvių liūdesio ir pats jų nenorėjo. Žinau, kad kiekvienas gedi savaip, ir esu dėkinga už visas jam skirtas pagerbimo akimirkas, tačiau, kaip dukra, norėjau atsisveikinti taip, kaip jaučiau tinkamiausia – privačiai, būdama arčiausiai jo savo širdyje“, – rašė Brooke.
Ji pridūrė, kad pagerbė tėvą paprasčiausiu ir jai brangiausiu būdu – nuvykdama su šeima į paplūdimį ir panardindama savo kūdikius į vandenį, kurį Hulkas taip mylėjo.
„Molly patiko vanduo – manau, ji bus „maža žuvelė“, kaip tu vadinai mane. Mes tave mylime ir gerbiame viską, kas tave darė ypatingą. Kiekviena banga ir smėlio grūdelis priminė, kad esu tavo paplūdimio vaikas ir priartino mus prie tavęs. Meldžiuosi, kad būtum ramus ir žinotum, kaip stipriai tave myliu. Ilsėkis danguje, tėti“, – jautriai rašė ji.