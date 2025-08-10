Turkijoje Jennifer Lopez patyrė fiasko: nebuvo įleista į prabangią parduotuvę

Turkijos sostinėje žinoma moteris lankėsi su savo koncertiniu turu „Up All Night“. Panašu, kad vos tik radusi laisvą minutę ji nepraleido progos apsipirkti, tačiau pakliuvo į neitin malonią situaciją.
Užsienio žiniasklaida praneša, kad parduotuvės apsaugos darbuotojas neleido pasaulinio garso atlikėjai įeiti į „Chanel“ parduotuvę.
Pasak „People“, apsaugos darbuotojas ją sustabdė, nes tuo metu parduotuvėje buvo pasiekta maksimali lankytojų riba. Visgi J. Lopez tai, regis, visiškai nesutrikdė.
„Gerai, jokių problemų“, – be jokių emocijų tarstelėjo ji apsaugai ir nuėjo.
Vėliau vienas parduotuvės darbuotojas popžvaigždę pakvietė sugrįžti, tačiau ji atsisakė.
Vietoj to, J. Lopez nusprendė savo laiką ir pinigus – keliasdešimt tūkstančių dolerių – išleisti greta esančiose prabangių prekių ženklų „Celine“ ir „Beymen“ parduotuvėse, rašo „New York Post“.
