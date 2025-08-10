Žinios, kurios šviečia.
Turkijoje Jennifer Lopez patyrė fiasko: nebuvo įleista į prabangią parduotuvę

2025 m. rugpjūčio 10 d. 09:32
Lrytas.lt
Stambule dainininkė Jennifer Lopez nebuvo įleista į „Chanel“ parduotuvę. Kaip praneša „Türkiye Today“, dainininkė rugpjūčio 4 dieną lankėsi „Istinye Park“ – viename iš prabangių Turkijos prekybos centrų, kuomet prieš nosį jai buvo užtrenktos prabangios parduotuvės durys.
Turkijos sostinėje žinoma moteris lankėsi su savo koncertiniu turu „Up All Night“. Panašu, kad vos tik radusi laisvą minutę ji nepraleido progos apsipirkti, tačiau pakliuvo į neitin malonią situaciją.
Užsienio žiniasklaida praneša, kad parduotuvės apsaugos darbuotojas neleido pasaulinio garso atlikėjai įeiti į „Chanel“ parduotuvę.
Pasak „People“, apsaugos darbuotojas ją sustabdė, nes tuo metu parduotuvėje buvo pasiekta maksimali lankytojų riba. Visgi J. Lopez tai, regis, visiškai nesutrikdė.
„Gerai, jokių problemų“, – be jokių emocijų tarstelėjo ji apsaugai ir nuėjo.
Vėliau vienas parduotuvės darbuotojas popžvaigždę pakvietė sugrįžti, tačiau ji atsisakė.
Vietoj to, J. Lopez nusprendė savo laiką ir pinigus – keliasdešimt tūkstančių dolerių – išleisti greta esančiose prabangių prekių ženklų „Celine“ ir „Beymen“ parduotuvėse, rašo „New York Post“.
