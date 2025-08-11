Buvusi Billo Gateso žmona atsivėrė apie skyrybų su milijardieriumi priežastį: įsipainiojęs ir trečias asmuo

Trečiadienį pasirodžiusi „How to Fail with Elizabeth Day“ tinklalaidėje ji pripažino: nors skyrybos buvo sudėtingos ir rizikingos, galutinis sprendimas kilo iš labai asmeninės vietos.
„Tas vidinis balsas skambėdavo kaskart – dėl dalykų, apie kuriuos iš pradžių net nežinojau, bet vėliau išsiaiškinau. Aš jį vis stumdavau šalin,“ – prisipažino Melinda.
Ji atvirai sakė, kad ilgą laiką jautė spaudimą likti santuokoje – dėl jų trijų vaikų ir dėl bendros veiklos „Bill & Melinda Gates“ fonde.
„Mes turėjome fondą, o tai buvo labai svarbu. Tikėjau tuo darbu ir vis dar tikiu. Bet tas balsas viduje ilgainiui tapo per garsus, kad jį ignoruočiau.
Vieną dieną tiesiog teko atsigręžti į save ir pripažinti – aš tai jaučiu savo sieloje,“ – sakė ji.
Melinda pripažino, kad priimti šį sprendimą nebuvo lengva ir prireikė daug laiko, kol galiausiai suprato, kad santuoka su „Microsoft“ įkūrėju yra nepataisoma.
„Aš santuoką vertinu labai rimtai. Tai nebuvo tik mūsų dviejų reikalas. Mūsų buvo penki – mes ir trys vaikai“, – kalbėjo ji apie Jennifer (28), Rory (25) ir Phoebe (22).
Melinda ir Billas susipažino dar 1987-aisiais per „Microsoft“ pardavimų susitikimą. Ji tuomet dirbo produktų vadove, o Billas buvo generalinis direktorius. Po netikėto kvietimo į pasimatymą automobilių stovėjimo aikštelėje, tarp jų užsimezgė romanas, kuris 1994 m. per Naujuosius virto santuoka.
Pora skyrybas paskelbė 2021 m. Tuomet jie teigė, kad „nebegali augti kaip pora šiame gyvenimo etape“.
Po metų Billas pripažino: „Aš sukėliau skausmo savo šeimai“, kai žurnalistė paklausė, ar neištikimybė turėjo įtakos skyryboms.
Tuo pačiu laikotarpiu Melinda užsiminė, kad dar viena skyrybų priežastis galėjo būti Billo ryšiai su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.