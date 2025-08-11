Cristiano Ronaldo pasirpiršo mylimajai: parodė įspūdingą žiedą

31-erių modelis pasidalijo nuotrauka, kurioje ant bevardžio piršto spindi įspūdingas sužadėtuvių žiedas.
„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – šalia nuotraukos, kurioje matyti žadą atimantis žiedas, rašė ji.
Į šį įrašą kaipmat sureagavo milijonai poros gerbėjų iš viso pasaulio. G. Rodriguez įrašas sulaukė daugiau nei 4 mln. patiktukų bei virš šimto tūkstančių komentarų, kuriuose – sveikinimai porai.
Dar pavasarį G. Rodriguez buvo sukėlusi spėlionių apie sužadėtuves, kai socialiniuose tinkluose pasirodė pasipuošusi kitokio stiliaus žiedu.
Kalbų apie poros sužadėtuves kilo ir praėjusių metų gruodį Dubajuje vykusiuose „Globe Soccer Awards“, kai Ronaldo savo kalboje netikėtai pavartojo žodį „žmona“.
Anksčiau futbolo žvaigždė yra sakęs, kad vestuvių metas ateis tada, kai abu pajus tinkamą momentą.
„Tai gali įvykti po metų, po pusmečio ar net po mėnesio. Esu visiškai tikras, kad taip bus“, – tuomet teigė jis.
Pora kartu augina dvi dukras – 7-erių Alaną ir 3-ejų Bellą, kurios dvynys brolis Angelas mirė gimimo metu.
Georgina taip pat rūpinasi kitais trimis Ronaldo vaikais – 15-mečiu Cristiano jaunesniuoju bei 8-mečiais Mateo ir Eva Marija.
