Filmų suaugusiems industriją sukrėtė tragiška netektis: mirė vos 24-erių žvaigždė

Lina Bina internete buvo žinoma kaip Miss John Dough. Pasak medicinos eksperto, ji mirė antradienį, rugpjūčio 5-ąją.
Liūdną žinią patvirtino velionės pusbrolis, turinio kūrėjas Miguelis Santiago, kuris „TikTok“ platformoje pasidalijo jautria žinute.
„Tai taip tragiška. Taip sunku patikėti. Branginkite savo artimuosius, nes niekada nežinote, kada juos matysite ar kalbėsite su jais paskutinį kartą“, – rašė jis.
Socialiniuose tinkluose žinia apie Linos mirtį pasklido žaibiškai. Tarp pagerbusiųjų – „Twitch“ transliuotojas Richardas Starkas ir „OnlyFans“ žvaigždė Coco Bliss.
Pastaroji „Instagram Stories“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti jos ir Linos šokis klube. Ant įrašo ji užrašė: „Išėjai per anksti… Ilsėkis ramybėje, mieloji.“
Linos netektis įvyko vos po kelių savaičių nuo kitos industrijos tragedijos – birželį, būdama 28-erių, mirė filmų suaugusiesiems žvaigždė Kylie Page, įtariama, nuo narkotikų perdozavimo.
Kaip rašo TMZ, K. Page aktyviai siekė išlaikyti blaivybę – prieš mirtį ji buvo šventusi 60 dienų be svaigalų. Ji reguliariai lankėsi anoniminių alkoholikų susitikimuose, o kartais pati juos vesdavo.
Kovą su priklausomybėmis ji pradėjo dar paauglystėje, daugelį metų bandė įveikti narkotikų vartojimą, galiausiai gydėsi reabilitacijos centre ir gyveno blaivių žmonių namuose, stengdamasi atkurti gyvenimą.