Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Filmų suaugusiems industriją sukrėtė tragiška netektis: mirė vos 24-erių žvaigždė

2025 m. rugpjūčio 11 d. 15:05
Lrytas.lt
Filmų suaugusiems industriją sukrėtė dar viena netektis – mirė gerai žinoma aktorė, vos 24-erių Lina Bina.
Daugiau nuotraukų (4)
Lina Bina internete buvo žinoma kaip Miss John Dough. Pasak medicinos eksperto, ji mirė antradienį, rugpjūčio 5-ąją.
Liūdną žinią patvirtino velionės pusbrolis, turinio kūrėjas Miguelis Santiago, kuris „TikTok“ platformoje pasidalijo jautria žinute.
„Tai taip tragiška. Taip sunku patikėti. Branginkite savo artimuosius, nes niekada nežinote, kada juos matysite ar kalbėsite su jais paskutinį kartą“, – rašė jis.
Socialiniuose tinkluose žinia apie Linos mirtį pasklido žaibiškai. Tarp pagerbusiųjų – „Twitch“ transliuotojas Richardas Starkas ir „OnlyFans“ žvaigždė Coco Bliss.
Pastaroji „Instagram Stories“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti jos ir Linos šokis klube. Ant įrašo ji užrašė: „Išėjai per anksti… Ilsėkis ramybėje, mieloji.“
Linos netektis įvyko vos po kelių savaičių nuo kitos industrijos tragedijos – birželį, būdama 28-erių, mirė filmų suaugusiesiems žvaigždė Kylie Page, įtariama, nuo narkotikų perdozavimo.
Kaip rašo TMZ, K. Page aktyviai siekė išlaikyti blaivybę – prieš mirtį ji buvo šventusi 60 dienų be svaigalų. Ji reguliariai lankėsi anoniminių alkoholikų susitikimuose, o kartais pati juos vesdavo.
Kovą su priklausomybėmis ji pradėjo dar paauglystėje, daugelį metų bandė įveikti narkotikų vartojimą, galiausiai gydėsi reabilitacijos centre ir gyveno blaivių žmonių namuose, stengdamasi atkurti gyvenimą.
mirėfilmai suaugusiemsnetektis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.